MLB／宇宙道奇無星光？ 2017年來首度明星賽先發掛蛋

大聯盟團隊身價最高，去年世界大賽冠軍加持，道奇隊在今年明星賽先發名單的上榜人數是「0」，這也是他們自2017年後首度沒有球員進入明星賽先發名單。

今年明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，今天上午放榜先發票選結果，道奇雖有孟西（Max Muncy）、透納（Justin Turner）、貝茲 （Mookie Betts）、勒克斯（Gavin Lux）及泰勒（Chris Taylor）進入第2階段票選，但全數都未能勝出。

孟西原先被評估贏面最大，他在第1階段票選領先，但在第2階段不敵勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）。

孟西對此表示，「結果就是這樣，或許球迷覺得不值得一個位置吧！我知道道奇球迷已經盡力了，但不幸的是有更多人反對我們，但不只是為了我自己，更要為了道奇全隊，我想謝謝那些投票給我們的道奇球迷。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）將擔任國聯明星隊教頭，但權責僅用於決定先發打序及指定先發投手，無法全權決定替補球員名單，將有多少道奇球員可憑藉替補入選有待觀察，大聯盟官網預測孟西、透納有較大機會進入替補名單。