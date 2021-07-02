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MLB／亞洲對決勝出！菊池雄星技壓柳賢振7局好投奪勝

聯合新聞網 / 綜合報導
水手隊菊池雄星。 美聯社
水手隊菊池雄星。 美聯社

今水手對戰藍鳥的賽事上演日韓對決，由菊池雄星7局失1分技壓柳賢振的4局失5分，帶領水手以7：2奪勝，自己也笑納本季第6勝。

菊池雄星首局雖然被藍鳥主砲塞米恩（Marcus Semien）陽春砲狙擊失分，但他隨後穩住陣腳，在接下來的6局一分未失，合計7局的投球中被敲5支安打失1分，送出6次三振和1次保送，防禦率下降至3.18。

柳賢振今日的控球則相對不穩，主投4局就被敲7支安打失5分（4分責失），另有三振保送各2次，卻也挨了2發全壘打，吞下本季第5敗外，防禦率也上升至3.65。

藍鳥隊柳賢振。 美聯社
藍鳥隊柳賢振。 美聯社

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