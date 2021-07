MLB／一棒逆轉淪戰犯 查普曼遭基迷出征被迫關IG

洋基昨天主場面對天使的比賽以8:4進入到9局,沒想到終結者查普曼(Aroldis Chapman)大崩盤,被滿貫砲追平外還交還了領先,最終被逆轉11:8吞敗,悲憤的洋基球迷跑到他的IG謾罵留言,讓他不得不暫時將帳號設為不公開。

