MLB／一棒逆轉淪戰犯 查普曼遭基迷出征被迫關IG

洋基昨天主場面對天使的比賽以8：4進入到9局，沒想到終結者查普曼（Aroldis Chapman）大崩盤，被滿貫砲追平外還交還了領先，最終被逆轉11：8吞敗，悲憤的洋基球迷跑到他的IG謾罵留言，讓他不得不暫時將帳號設為不公開。

Concrete jungle where dreams are made of

There's nothing Jared Walsh can't do pic.twitter.com/h8oM51T1rt — Los Angeles Angels (@Angels) July 1, 2021

查普曼開季一度創下三振紀錄，但從6月中開始陷入嚴重低潮，近7場出賽投5.2局就被敲9支安打失7分，防禦率11.12，每局被上壘率為3.00，本季防禦率也從不到1的鬼神成績暴漲到3.77，彷彿從天堂掉到地獄。

吞下如此令人沮喪的失敗，洋基教頭布恩（Aaron Boone）也坦言：「我們很挫折、失望，一切都不能再更糟，我們必須振作。」