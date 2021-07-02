MLB／張育成替補掃雙安 印地安人輸給亞土維滿貫砲

台將張育成今天並未先發，但在隊友傷退後擔任救火隊，3打數敲出2安打，印地安人隊終場則以2：7不敵太空人隊，亞土維（Jose Altuve）的滿貫砲帶來重傷害。

原本擔任第5棒、左外野手的羅沙里歐（Eddie Rosario），因腹肌緊繃提前退場，張育成在3局下代打他的棒次、負責游擊防區，第1打席打向中外野的強勁平飛球遭到接殺，接下來兩打席都是安打。

張育成替補繳出雙安，這是他自6月18日後再度出現單場兩安打的好表現，打擊率從賽前的1成67上升為1成76。

印地安人2局先馳得點，3局下由兩位拉米瑞茲連線，J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）、Ｈ.拉米瑞茲（Harold Ramirez）的二壘打追加1分，但太空人在5局攻下5分大局逆轉，亞土維在滿場噓聲中掃出滿貫砲，一度讓現場瞬間變成圖書館。