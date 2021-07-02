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MLB／紐媒逮到大谷翔平被打爆 藉機開酸「恐怖SHO」
天使隊大谷翔平昨天迎來洋基主場處女秀，卻僅投0.2局狂失7分退場，被酸葡萄心態的紐約媒體逮到，《Newsday Sports》就以頭版「恐怖SHO」為題奚落一番。
《New York Daily News》也撰文寫道，洋基找到了打退大谷翔平的方法，那就是慢慢選球，表示大谷自己就會靠著連續保送自亂陣腳。
《WFAN》則寫道，將成為史上第二位前兩場比賽開轟，接下來登板先發的大谷翔平，最終撐不到1局就被打爆，他證明了自己遠遠不到貝比魯斯（Babe Ruth）水準。
雖然大谷翔平投球失利，洋基早在第一局就取得7：0領先，但隨後終結者查普曼（Aroldis Chapman）放火，在3個保送後被敲出滿貫全壘打一棒追平，接手的利提格（Lucas Luetge ）再失3分，終場天使反倒是以11：8逆轉洋基。
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