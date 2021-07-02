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MLB／投打是天使最強有如少棒 麥登籲讓大谷明星賽秀雙刀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
總教練麥登呼籲大聯盟為大谷改規則秀雙刀，更稱子弟兵目前投、打在隊上都是最強者的狀況有如少棒。 歐新社
總教練麥登呼籲大聯盟為大谷改規則秀雙刀，更稱子弟兵目前投、打在隊上都是最強者的狀況有如少棒。 歐新社

大聯盟明星賽今天公布先發票選結果，大谷翔平在美聯指定打擊囊括63%的選票，無意外勝出，這將是他旅美後首度參與明星賽，至於是否能在明星賽又投又打？總教練麥登（Joe Maddon）呼籲大聯盟為他改規則，更稱子弟兵目前投、打在隊上都是最強者的狀況有如少棒。

天使與洋基之戰今天因雨打不成，麥登受訪談到對於大谷在明星賽投、打的期望，他表示，「我會全力支持他在明星賽又投又打，這也是球迷想看到的。」

麥登指出，既然是明星賽，改變規則讓身為DH的大谷可以上場投球，他認為應該不是太大的問題，且現在明星賽的勝敗也無關世界大賽主場優勢，「讓這件事發生，這對棒球是好事。」

儘管昨天遭洋基打爆，僅撐0.2局退場，大谷翔平仍是天使現階段最佳先發投手，目前3勝1敗、防禦率3.60，在楚奧特（Mike Trout）掛傷號的這段期間，他也身兼隊上最強打者，已敲28轟。

麥登對於這樣的狀況有妙喻，「這就是少棒會有的狀況啊！當你是隊上最強的那個孩子，大概每周有兩、三天會出現這種情況吧，要打擊、要投球，還是第一個排隊買蛋捲冰淇淋的人，只是這種狀況通常不會在這裡發生。」

大谷翔平 天使

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