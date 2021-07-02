快訊

指揮中心：莫德納第二批41萬劑疫苗 將提早到5日撥發

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

MLB／球迷想看大谷明星賽秀雙刀 麥登也聲援為他改規則

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使隊總教練麥登建議大聯盟，明星賽為大谷更改規則。 美聯社
天使隊總教練麥登建議大聯盟，明星賽為大谷更改規則。 美聯社

大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，先發名單今天放榜，「二刀流」大谷翔平無意外在美聯指定打擊勝出。以DH身分出賽，如何讓他在明星賽又投又打？天使隊總教練麥登（Joe Maddon）也跟進建議大聯盟，為大谷更改規則。

天使與洋基4連戰最終戰今天因雨延賽，麥登賽前受訪，由於同日將放榜明星賽先發名單，就被問到大谷在明星同場投、打的可能性，而他先前就曾表態不反對大谷在明星秀雙刀，

麥登今天表示，想看到大谷在明星賽「二刀流」，規則可能需要一點更改，但他知道球迷的盼望，「這必須要修改規則才能辦到，但讓他同場投、打吧！這是球迷想看到的。」

美聯明星隊先發名單除了大谷翔平外，還有捕手皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）、一壘手藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、二壘手藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）、游擊手紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）、三壘手紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers），外野手3席分別是天使隊楚奧特（Mike Trout）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）及藍鳥隊赫南德茲（Teoscar Hernández）。

國聯為捕手巨人隊波西（Buster Posey）、一壘手勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）、二壘手海盜隊弗瑞茲爾（Adam Frazier）、游擊手教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、三壘手紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado），外野手為勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）、紅人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、紅人隊溫克（Jesse Winker）。

天使 藍鳥

延伸閱讀

MLB／大幅落後仍全力衝刺 教頭擔心大谷：不喜歡但值得鼓勵

MLB／大谷翔平暴力轟炸裂紐約 麥登以為他會雙響砲

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

MLB／大谷24日對戰國聯第二強投 麥登：促咪

相關新聞

MLB／球迷想看大谷明星賽秀雙刀 麥登也聲援為他改規則

大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，先發名單今天放榜，「二刀流」大谷翔平無意外在美聯指定打擊勝出。以DH身分...

MLB／大谷翔平落難洋基主場 紐約媒體嘲諷技能滿點

美國職棒當紅話題人物大谷翔平生涯首次在紐約洋基球場投球，卻繳出旅美最慘成績，他賽後說自己身體狀況良好，並否認有壓力。紐約...

MiLB／同日迎接美職初登板 劉致榮、陳柏毓先發秀K功

美職新人聯盟賽事本周開打，劉致榮、陳柏毓兩位新世代好手都在今天初登板，效力紅襪隊的劉致榮先發5局、失2分，被敲3安打裡有...

MLB／大谷翔平討喜個性何得來？日媒：來自從小身教

天使隊大谷翔平本季投、打雙方都表現出色，受到大聯盟鎂光燈注目下，也發現他那溫柔友善的性格，究竟是怎麼樣的人格養成造就了大谷？有日本媒體對此展開了以下討論。 一位名叫佐佐木亨的體育專欄作家，他表示

MLB／打瘋了！勇士單場狂灌20分痛扁大都會

同屬國聯東區的勇士與大都會今天（1日）同場較勁，勇士發揮傲人的打擊實力，狂敲20支安打跑回20分，終場以20：2大勝，其中又以奧比斯（Ozzie Albies）的6支5、2支全壘打7分打點最為驚人。

MLB／打爆大谷翔平還贏不了 洋基教頭坦言輸得難看

洋基隊今天1局下就從大谷翔平的手中狂攻7分，打完前8局還以8：4領先，不料9局上牛棚大崩盤，終場反以8：11落敗，洋基總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。