MLB／球迷想看大谷明星賽秀雙刀 麥登也聲援為他改規則

大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，先發名單今天放榜，「二刀流」大谷翔平無意外在美聯指定打擊勝出。以DH身分出賽，如何讓他在明星賽又投又打？天使隊總教練麥登（Joe Maddon）也跟進建議大聯盟，為大谷更改規則。

天使與洋基4連戰最終戰今天因雨延賽，麥登賽前受訪，由於同日將放榜明星賽先發名單，就被問到大谷在明星同場投、打的可能性，而他先前就曾表態不反對大谷在明星秀雙刀，

麥登今天表示，想看到大谷在明星賽「二刀流」，規則可能需要一點更改，但他知道球迷的盼望，「這必須要修改規則才能辦到，但讓他同場投、打吧！這是球迷想看到的。」

美聯明星隊先發名單除了大谷翔平外，還有捕手皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）、一壘手藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、二壘手藍鳥隊塞米恩（Marcus Semien）、游擊手紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）、三壘手紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers），外野手3席分別是天使隊楚奧特（Mike Trout）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）及藍鳥隊赫南德茲（Teoscar Hernández）。

國聯為捕手巨人隊波西（Buster Posey）、一壘手勇士隊弗里曼（Freddie Freeman）、二壘手海盜隊弗瑞茲爾（Adam Frazier）、游擊手教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、三壘手紅雀隊亞瑞納多（Nolan Arenado），外野手為勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）、紅人隊卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、紅人隊溫克（Jesse Winker）。