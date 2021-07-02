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MiLB／同日迎接美職初登板 劉致榮、陳柏毓先發秀K功
美職新人聯盟賽事本周開打，劉致榮、陳柏毓兩位新世代好手都在今天初登板，效力紅襪隊的劉致榮先發5局、失2分，被敲3安打裡有兩發陽春砲，送出6次三振，海盜隊的陳柏毓先發4局、無失分，送出5K，雙雙跨出旅美之路的第一步。
劉致榮2019年10月以75萬美元簽約金與紅襪簽約，去年因疫情取消小聯盟，帳面成績因此空白整年，陳柏毓則在去年10月以簽約金125萬美元加盟海盜，都在今年展開旅美生涯第一年。
劉致榮今天擔任紅襪先發投手，前2局就狂飆4K，開賽連續解決7名打者，直到第3局、一出局後被敲第1支安打就是陽春砲，第4局再挨一發陽春彈。
劉致榮投完5局退場時球隊以3：2領先，但海盜金隊在8局下攻下3分逆轉，劉致榮無關勝敗。
陳柏毓擔任海盜黑隊先發投手，面對雙城前4局無失分，被敲出兩安打皆為長打，但5局上才剛打完，陳柏毓準備續投第5局，比賽就因現場閃電而喊停未能恢復進行，最終在4：0領先時延賽。
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