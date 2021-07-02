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MLB／今日戰績表 釀酒人擊敗海盜拉出本季新高9連勝

聯合新聞網 / 整理
釀酒人擊敗海盜拉出9連勝。 法新社
釀酒人擊敗海盜拉出9連勝。 法新社

MLB今日戰績表

天使 (延賽) 洋基

水手 7：2 藍鳥

皇家 1：15 紅襪

雙城 5：8 白襪

遊騎兵 8：3 運動家

馬林魚 (延賽) 費城人

道奇 6：2 國民(5局)

大都會 3：4 勇士

釀酒人 7：2 海盜

太空人 7：2 印地安人

教士 4：5 紅人

紅雀 2：5 洛磯

巨人 3：5 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:95 教士 vs. 費城人

07:05 道奇 vs. 國民

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:05 大都會 vs. 洋基

07:07 光芒 vs. 藍鳥

07:10 白襪 vs. 老虎

07:10 小熊 vs. 紅人

07:10 太空人 vs. 印地安人

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 雙城 vs. 皇家

08:10 紅雀 vs. 洛磯

09:38 金鶯 vs. 天使

09:40 紅襪 vs. 運動家

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

10:10 遊騎兵 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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