MLB／今日戰績表 釀酒人擊敗海盜拉出本季新高9連勝

洋基昨天主場面對天使的比賽以8：4進入到9局，沒想到終結者查普曼（Aroldis Chapman）大崩盤，被滿貫砲追平外還交還了領先，最終被逆轉11：8吞敗，悲憤的洋基球迷跑到他的IG謾罵留言，讓他不

2021-07-02 12:04