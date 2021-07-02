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MLB／大谷翔平落難洋基主場 紐約媒體嘲諷技能滿點

中央社 / 洛杉磯1日專電
大谷翔平生涯首次在紐約洋基球場投球，卻繳出旅美最慘成績，遭到紐媒無情嘲諷。 路透社
大谷翔平生涯首次在紐約洋基球場投球，卻繳出旅美最慘成績，遭到紐媒無情嘲諷。 路透社

美國職棒當紅話題人物大谷翔平生涯首次在紐約洋基球場投球，卻繳出旅美最慘成績，他賽後說自己身體狀況良好，並否認有壓力。紐約一家小報譏諷大谷想要比美洋基名將貝比．魯斯，但虎頭蛇尾。

日本球星大谷翔平所屬的洛杉磯天使隊造訪紐約4連戰，他前2戰敲了3支全壘打，6月30日這場投球，被美國媒體比擬為傳奇名將貝比．魯斯（Babe Ruth）91年前的壯舉「前一場雙響砲，隔天先發投球」。

結果這一波席捲紐約的大谷旋風，只靠他手中的棒子轟動了一半，昨天在紐約主場球迷的鼓譟聲中，身高193公分的大谷翔平第1局只解決兩名打者，留下滿壘的殘局，苦笑走下投手丘。

大谷用41球投0.2局，面對9名打者當中，只投出了5顆好球，奉送洋基4次四壞加上1次觸身保送，被敲2支安打，帳面上共失7分。

4年前，大谷翔平拒絕了熱情延攬他的洋基，遭紐約媒體嘲諷「膽小鬼，不敢到大城市打球」。4年後，大谷當打者砲轟洋基主場證明自己實力，但換上投手身分之後，沒能進一步打臉紐約媒體。

紐約「每日新聞」賽後再酸大谷「締造歷史之夜虎頭蛇尾、雷聲大雨點小」，「洋基隊終於找到了擊退大谷翔平的方法了，那就是站著看球」，嘲諷大谷的控球失準。

在賽後記者會上，大谷翔平被問到，在洋基球場投球是不是有壓力，他回答：「我不覺得在洋基球場比賽會有壓力，因為我前兩場都有上去打，覺得滿適應這裡的。」

這場比賽出了什麼問題，他透過翻譯向美國媒體解釋：「就投球來說，我的身體感覺很好，反而讓球亂跑，有點像是拉得太用力，控球出了問題。」

被問到是否投球動作出問題，大谷表示每次先發投球，動作稍微都會有一點不一樣，他盡力讓投球動作維持一致。這場比賽他的身體狀況很好，揮臂也不錯，但就拉得太用力，可惜沒能度過第一局的難關，來不及好好適應投手丘。

大谷翔平 天使

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