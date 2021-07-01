MLB／大谷翔平討喜個性何得來？日媒：來自從小身教

天使隊大谷翔平本季投、打雙方都表現出色，受到大聯盟鎂光燈注目下，也發現他那溫柔友善的性格，究竟是怎麼樣的人格養成造就了大谷？有日本媒體對此展開了以下討論。

一位名叫佐佐木亨的體育專欄作家，他表示與同樣是岩手縣出身的大谷做過多次家庭訪問，得出的結果為家教的影響。

佐佐木亨說道，大谷翔平的爸爸大谷徹是三菱社會人球隊選手，而母親則是羽球選手，父母皆有不錯的運動基因，然而比起嚴厲的鞭策，他們選擇「愛的教育」。

大谷的雙親在家裡幾乎不曾訓斥家人，夫妻之間的共識為「絕對不在孩子面前爭吵」，讓孩子有安心的空間成長，而大谷也因此不會窩在自己房間，不論是寫功課或看電視，都會與家人待在一起。

另外大谷二刀流的選擇也是來自於雙親，他的母親曾說：「投手是很孤獨的，當野手還有其他八位夥伴，看比賽時心情上也會比較輕鬆。」並建議他也往打擊面發展，沒想到日後兩項天賦都成為頂尖水平，能成就這樣一位具實力又受人愛戴的球星，果然家庭的教育也是重要的一環。