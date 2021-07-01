MLB／今日戰績表 塔提斯敲出第26轟教士擊退紅人

前UCLA棒球隊助理教練皮爾斯（Steve Pearse）有一天在看ESPN的紀錄片『世仇之最』，講的是NBA塞爾提克和湖人的世仇，大鳥博德和魔術強森兩位天才的對抗。皮爾斯說，博德-魔術的關係，不禁讓

2021-07-01 07:00