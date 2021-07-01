MLB／今日戰績表 塔提斯敲出第26轟教士擊退紅人
MLB今日戰績表
響尾蛇 4:7 紅雀
小熊 7:15 釀酒人
海盜 2:6 洛磯
光芒 6:15 國民
老虎 9:4 印地安人
天使 11:8 洋基
馬林魚 11:6費城人
水手 9:7(10局) 藍鳥
皇家 2:6 紅襪
教士 7:5 紅人
老虎 7:1 印地安人(雙重戰)
大都會 2:20 勇士
雙城 3:13 白襪
金鶯 5:2 太空人
遊騎兵 1:3 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 天使 vs. 洋基
01:07 水手 vs. 藍鳥
01:10 皇家 vs. 紅襪
02:10 雙城 vs. 白襪
03:37 遊騎兵 vs. 運動家
06:05 馬林魚 vs. 費城人
07:05 道奇 vs. 國民
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 太空人 vs. 印地安人
07:10 教士 vs. 紅人
08:40 紅雀 vs. 洛磯
09:40 巨人 vs. 響尾蛇
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