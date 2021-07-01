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MLB／打瘋了！勇士單場狂灌20分痛扁大都會
同屬國聯東區的勇士與大都會今天（1日）同場較勁，勇士發揮傲人的打擊實力，狂敲20支安打跑回20分，終場以20：2大勝，其中又以奧比斯（Ozzie Albies）的6支5、2支全壘打7分打點最為驚人。
即便首局靠著「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）的兩分全壘打先馳得點，下個半局馬上被亞古納（Ronald Acuna Jr.）的全壘打與奧比斯的安打追平，自此大都會再也沒領先過，3局下萊利（Austin Riley）有2分打點進帳，4局下勇士連續安打再攻下7分大局，5局再靠著奧比斯開轟，該局結束己經取得14：2領先。
沒想到飢渴的勇士打線還沒滿足，7局下安卓薩（Ehire Adrianza）陽春全壘打，8下大都會面臨滿壘危機，投手索性換上身為野手的阿爾莫拉（Albert Almora Jr. ），投出保送、觸身球，最後奧比斯再無情將球送至右外野大牆，最終就以20：2海扁大都會。
記者柏曼（Mark Bowman）指出，奧比斯成為勇士隊史第二位單場敲出5支安打，且至少扛出2支全壘打與7分打點的球員，前一位要追溯至1954年7月31日的Joe Adcock。
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