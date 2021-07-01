MLB／打爆大谷翔平還贏不了 洋基教頭坦言輸得難看
洋基隊今天1局下就從大谷翔平的手中狂攻7分，打完前8局還以8：4領先，不料9局上牛棚大崩盤，終場反以8：11落敗，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「輸得很難看。」
洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）9局上只投0.1局失4分，利提格（Lucas Luetge）接手再失3分，搞砸應該到手的勝利，查普曼退場時被主場球迷噓爆，場面有些尷尬。
查普曼面對5名打者只解決1人次，出現3次保送，再被瓦許（Jared Walsh）轟出滿貫砲，讓天使追平比數後被布恩換掉。
查普曼強調，必須趕快回到正常水準，找回球季剛開打時的感覺，他說：「最大問題是直球的控球。」
洋基、天使之戰因雨打打停停，打到半夜才結束，洋基搞掉勝利，4連戰前3戰1勝2敗，本季41勝39敗在美聯東區排名第4，落後榜首紅襪隊8.5場勝差。
紅襪今天以6：2擊敗皇家隊，成為美聯第1支50勝球隊，勝率6成17（50勝31敗）也是美聯最高。
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