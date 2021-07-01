MLB／生涯最慘烈先發沒吞敗投 大谷翔平：球隊救了我

今天對上洋基隊投出生涯最慘烈的一場先發，大谷翔平投完0.2局失7分後退場難免感到失望，不過看到隊友用打擊讓球隊起死回生，最終以11：8逆轉勝，大谷說，賽後的擊掌慶祝，是他今年遇過最大聲、也最令人振奮的一次。

大谷翔平首次在洋基球場先發，留下0.2局失7分的成績，差點一起收下敗投，不過天使隊靠著9局上攻下7分，包括瓦許（Jared Walsh）的追平滿貫砲在內，演出大逆轉。

「表現當然不如預期。」大谷翔平說：「但是球隊救了我，所有的投手以及所有的打者都是。」

大谷翔平最終用41球，投出4次四壞球加上1次觸身球，又被敲2支安打，投不滿一局就被換下場，防禦率從賽前的2.58爆增到3.60，大谷說：「在洋基球場投球沒有感到壓力，身體感覺不錯，但投得有點急、身體有點前傾，所以控球上出問題。」

大谷退場後，天使用了7名牛棚投手才完成比賽，甚至要扛起大谷原本的第一棒位置上場打擊，總教練麥登（Joe Maddon）也只能無奈的說：「我喜歡國聯式的比賽。」

「這是我來到天使後遇過最瘋狂、結果最棒的比賽。」麥登說：「希望可以就此觸底反彈，讓球隊知道在不友善的環境下面對強隊需要什麼才能贏球，沒什麼比在這裡，或是芬威球場跟其他東岸球場贏球更棒的，知道怎麼在這樣的環境贏球，回到主場也別忘了。」