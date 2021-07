MLB／紅襪王牌塞爾Live BP狀況好 連教頭都興奮

紅襪隊王牌塞爾(Chris Sale)今日進行Live BP狀況不錯,控球、變化球、球速都有到位,這讓本季異軍突起的紅襪教練柯拉(Alex Cora)都備感興奮。

Sale on the mound at Fenway. 😤 pic.twitter.com/Uhw3rC6bC1