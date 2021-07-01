MLB／紅襪王牌塞爾Live BP狀況好 連教頭都興奮

紅襪隊王牌塞爾（Chris Sale）今日進行Live BP狀況不錯，控球、變化球、球速都有到位，這讓本季異軍突起的紅襪教練柯拉（Alex Cora）都備感興奮。

Sale on the mound at Fenway. 😤 pic.twitter.com/Uhw3rC6bC1 — Red Sox (@RedSox) June 30, 2021

32歲的塞爾上次登上大聯盟投手丘已經要追溯到2019年8月，他在那之後接受了韌帶置換手術（Tommy John），眼看隊友們本季再度於分區打出有競爭力的戰績，他日前也興奮地表示：「我已經迫不及待想上場了，從春訓到現在，我已經準備好絕佳的狀態，這段期間受到很多幫助，我很感謝他們，有他們才有現在的我。」

在今天的投打練習後，在一旁觀察的柯拉也捎來了好消息，「他看起來相當好，球速夠、滑球好、變速球好，大概投了18到20球吧，最重要的是他的控球，很多選手開完刀控球就走鐘了，但塞爾今天的表現夠水準。」

至於預期何時讓塞爾回歸，柯拉則尚未透露，「我會讓他在佛羅里達再進行一次Live BP，如果進度不錯，我們會盡快做出決定。」、「不過他今天看起來相當棒，球速有94-95英里，我們都很興奮。」

塞爾即將回歸的消息對紅襪來說是場及時雨，近期他們的先發輪值表現不穩，如果他能找回當年準塞揚等級的身手，毫無疑問將成為紅襪競爭總冠軍的關鍵拼圖。