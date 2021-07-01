MLB／明星賽上演二刀流？美媒要幫大谷翔平爭權利

天使隊大谷翔平本季表現出色，「投打二刀流」更吸引全球目光，有美國媒體建議聯盟讓大谷行使特權，在明星賽上演二刀流戲碼。

官方昨天公布明星賽票選，大谷翔平在指定打擊以65%超高得票率當選美聯先發陣容，將擔任美聯明星隊教練的光芒教頭凱許（Kevin Cash）表示不排除讓大谷上場投球和打擊，但還會再與天使教頭麥登（Joe Maddon）商量，確定各自狀況後再下最終決定。

倘若要投球和打擊同時進行，美聯勢必得取消該場指定打擊制度，然而這會讓後續的調度變得不容易。有外媒建議，讓大谷以先發指定打擊上場，比賽後段再登板投球就得以解決，卻也有媒體要求聯盟開先例，讓大谷既能投打兼顧外，美聯也可以繼續使用DH制。《CBS》作家就投書寫道：「大谷翔平這樣的球員不可多得，能像這樣投打就有優秀的賽季，未來就算是他也難以複製，聯盟應該為他改變規則，讓球迷在明星賽一睹二刀流的戲碼。」