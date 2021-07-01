MLB／印地安人球迷嘲弄退休 卡布雷拉回敬生涯第494轟

老虎隊今天作客克利夫蘭，對印地安人隊進行雙重賽，38歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）球棒發燙，兩戰都有4支2的好表現，老虎分別以9：4、7：1獲勝，等了長達44年再嘗在克利夫蘭單日兩勝的滋味。

卡布雷拉從2010年起，年薪都超過2000萬美元，今年更達3000萬，在場上一舉一動都受矚目，今天不斷有敵隊球迷在看台上嘲弄他，要他趕快退休，卡布雷拉用實際行動回擊。

雙重賽第2戰5局上，卡布雷拉面對印地安人中繼投手威葛蘭（Nick Wittgren），逮中92英里外角球，推成右外野方向陽春砲，大聯盟官網形容，這就是典型「卡式風格」反向全壘打。

卡布雷拉本季第7轟出爐，也是歷年對戰印地安人第50轟，生涯494轟紀錄超前賈里格（Lou Gehrig）和麥葛瑞夫（Fred McGriff），在大聯盟史上獨居第28，本季突砲500大關看來問題不大。

卡布雷拉今天追加4支安打後，生涯總安打數達2919支，繼繼朝史上第33位3000安打者的目標邁進。

旅美好手張育成今天首戰未上場，第2戰擔任先發九棒、三壘手，3個打數沒有安打、吞下1K，本季打擊率掉到1成62。