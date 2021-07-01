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MLB／張育成先發未敲安 6月長打有進步
印地安人隊旅美好手張育成今天在雙重賽第二場出賽，面對老虎隊總計3打數未敲安，打擊率下修到1成62，球隊則以1：7輸給老虎隊，雙重賽兩場都吞敗。
今天是張育成自6月20日對海盜隊後再次先發，擔任第九棒、三壘手，首打席在3局下，選到滿球數後遭到三振，接下來在5局下敲出中外野平飛球出局，而7局下二壘飛球出局則成為球隊最後一個出局數。
張育成自18日開轟後，接下來7場出賽、共10打數未敲安，打擊手感再次陷入小低潮，6月成績結算，30打數敲出5支安打，其中有2發全壘打、1支二壘打，7分打點，長打表現比前兩個月要好。
因雙重賽關係，此役只打7局，印地安人隊在2局下靠著席摩（Bradley Zimmer）的1分打點三壘打，避免遭完封，而老虎隊則靠著卡布雷拉（Miguel Cabrera）的陽春砲在內，9支安打攻下7分。
卡布雷拉在5局轟出的陽春砲，也是個人本季第7轟、生涯第494轟，擠下賈里格（Lou Gehrig）及麥格瑞夫（Fred McGriff），獨居大聯盟生涯全壘打榜第28名。
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