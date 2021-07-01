MiLB／陳聖平敲1安、林家正吞1K 兩人聯手雙殺守備

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平、林家正今天都有先發出賽，陳聖平4打數敲1安，林家正無安打，但守備上與陳聖平聯手有雙殺守備，球隊仍以3比5不敵西雅圖水手隊。

美國職棒小聯盟低階1A賽事，響尾蛇隊與水手隊交手，響尾蛇隊台灣球員陳聖平先發打第一棒、守游擊，林家正先發蹲捕、打9棒。

陳聖平首局敲出中外野方向飛球出局，林家正3局敲出右外野方向飛球出局，陳聖平4局率先敲出安打上壘，靠隊友獲得觸身球保送、攻佔得點圈，但攻勢沒有延續、沒能替球隊跑回分數。

林家正5局吞下三振、陳聖平6局打擊機會也吞下三振，8局林家正敲出三壘方向滾地球出局，陳聖平再吞K。

陳聖平總計4打數敲出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率1成95；林家正總計3打數沒有敲出安打，吞下1次三振，賽後打擊率1成77。

林家正今天雖然沒有安打表現，但7局守備機會，水手隊一壘有人時，打者吞下三振、林家正將球傳給游擊手陳聖平、順利抓到盜壘跑者，兩人守備聯手。

響尾蛇隊比賽前半段沒有得分攻勢，6局打完0比3落後，水手隊7局多拿1分，響尾蛇隊7局下攻下團隊第一分，水手隊8局靠著失誤、野手選擇、滾地球跑回團隊第5分，響尾蛇隊9局下靠著陽春砲、失誤安打，追回2分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。