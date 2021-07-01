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MLB／洋基查普曼大砸鍋 瓦許9局滿貫砲助大谷逃過敗投

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
領先4分不夠花，洋基終結者查普曼又砸鍋了。 路透社
領先4分不夠花，洋基終結者查普曼又砸鍋了。 路透社

天使隊今天與洋基隊的比賽，從大谷翔平先發0.2局失7分開始，中間雖然兩度因雨暫停，但靠著9局瓦許（Jared Walsh）的追平滿貫砲，最後演出逆轉秀，以最終以11：8拿下勝利，大谷翔平也逃過敗投命運。

大谷翔平今天首次在洋基球場先發登板，不料首局控球失準，出現4次四壞、1次觸身球，雖然只被敲出2安，但總計丟掉7分，投了0.2局就被換下場，打擊上也沒有貢獻，作為第一棒在首局敲出飛球出局。

天使隊戈瑟蘭（Phil Gosselin）在1局上敲兩分砲，第2局、第5局各添1分，但仍有不小差距，5局下比賽更因雨勢暫停，若就此裁定就由洋基帶走勝利，不過比賽最終仍恢復進行，洋基隊在8局下再添1分，將比數拉開到4分差。

天使靠著9局瓦許（Jared Walsh）的追平滿貫砲，最後演出逆轉秀，也幫大谷的敗投解套。 路透社
天使靠著9局瓦許（Jared Walsh）的追平滿貫砲，最後演出逆轉秀，也幫大谷的敗投解套。 路透社

9局上天使隊面對洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）選到3次四壞球，在1出局後形成滿壘，瓦許一棒將球轟出中外野，讓比數回到原點，也把查普曼打退場，天使隊攻勢還沒結束，從接手的利提格（Lucas Luetge​）手中再得3分。

天使隊演出大逆轉，也讓大谷翔平避免吞敗，先發僅投0.2局是他個人本季最短局數，單場丟掉7分則是生涯最糟的成績。

天使 洋基 大谷翔平

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