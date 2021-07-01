MLB／大谷後年進入自由市場 日媒：洋基已準備重金網羅

首次來到洋基主場就開轟，洋基面對天使的前兩場比賽被大谷翔平驚艷，有日本媒體表示，錯過一次的他們可不想再錯過第二次，準備在後年——大谷進入自由市場後，開出一張不亞於楚奧特（Mike Trout）的超大型合約。

昨役賽後洋基教頭布恩（Aaron Boone）稱大谷翔平是百年難得一見的棒球奇才：「所有我們聽到的，在這世代可能就出這麼一人，這說法一點也不誇張。」

日本專欄作家友成那智在文中透露，當年「大谷爭奪戰」落敗的洋基，目前面臨輪值戰力不足的窘境，而其主場相對較短的右外野，對於拉打型的左打者相當有利，然而陣中幾名強打嚴重右傾，若補進大谷翔平，集先發打擊於一身，何樂而不為？

友成那智最後提到，只要大谷往後保持如今年一般的成績，將來進入自由市場，財大氣粗的洋基可能會端出如楚奧特（12年4億2650萬美元）超長大約延攬，甚至有過之而無不及。

不過這項分析似乎來得太早，大谷翔平要拿到此等合約可能還需穩定繳出相應的表現至少3到4年，而今天先發登板他也被洋基打線震撼教育，僅投0.2局就狂失7分下場。