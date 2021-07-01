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MLB／首局落後7分 釀酒人上演史詩級大逆轉

聯合新聞網 / 綜合報導
釀酒人強打葉力奇（ Christian Yelich​） 美聯社
釀酒人強打葉力奇（ Christian Yelich​） 美聯社

釀酒人今對上小熊以15：7取勝，不過在第一局上半結束時，可是落後對方多達7分，最終他們上演超級逆轉秀，不僅系列戰橫掃小熊，更拉出一波8連勝。

釀酒人23歲先發投手阿許比（Aaron Ashby）大聯盟初登板，卻迎來慘烈一役，僅解決2名打者就被敲4支安打與3次保送，單局失7分鐘有4分責失下場，讓小熊首局就取得7分領先。

第一局就陷入巨大落後的釀酒人沒有放棄，面對先發投手艾里耶塔（Jake Arrieta），馬上在第2局回敬5分大局，也讓艾里耶塔只投1.2局退場失6分（3責失）下場。

亞當斯（Willy Adames）敲出奠定勝基的滿貫砲。 美聯社
亞當斯（Willy Adames）敲出奠定勝基的滿貫砲。 美聯社

釀酒人的反攻還沒結束，4局靠著連續安打，加上從光芒交易來的新同學亞當斯（Willy Adames）一發驚天滿貫砲，讓比數逆轉成14：7，烏利亞斯（Luis Urias）6局再補上本場第二支全壘打，終場就以15：7完成這驚人的逆轉秀。

據聯盟資料顯示，釀酒人落後多達7分後的大逆轉首次要追溯至1990年7月8日，當時先以0：7落後天使，最後則以20：7逆轉，而前次則是2011年7月2日對陣雙城。

值得一提的是，此役兩隊在前四局都出現互相領先對方7分的局面，這紀錄倒是歷史首見。

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