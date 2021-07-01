MLB／納森與吉歐利托口水戰還沒完 自爆跑去停車場堵人

昨役雙城隊三壘手唐納森（Josh Donaldson）開轟後嘲諷投手吉歐利托（Lucas Giolito）「沒抹油」，讓後者不爽在記者會隔空交戰，今唐納森自爆賽後跑去停車場堵人，要求對方解釋清楚有沒有使用外部物質。

昨役1局上第二棒的唐納森咬中吉歐利托的第一球作出攻擊，拉出一發左外野2分全壘打，繞回本壘時除了與隊友擊掌，也搓著手譏笑：「手不黏了！」吉歐利托在賽後記者會表示：「他（指唐納森）是個討厭的傢伙，舉止失禮，噴垃圾話也不敢當面講，有本事不要在本壘上搞這些，直接對著我講。」

今天唐納森在採訪中談到：「那我們來看看你的數據，吉歐利托你的直球轉速在那之後掉了200轉、曲球掉了400-500轉、滑球掉了200轉，你真的要站在對等的角度評論這件事嗎？不覺得『可能』有人在這之前作弊？」

Josh Donaldson goes off on Lucas Giolito:



“Guess what? Mr. Giolito, your fastball spin rate’s down 200. Your curveball spin rate’s down 400-500.” pic.twitter.com/jtS7Zai0lu — MLB Foreign Substance Checks (@StickyCheck) June 30, 2021

唐納森也自爆昨晚親自跑去堵人：「昨天賽後他前往停車場時，我依照他的需求正面跟他對質，他說我很煩，但我跟他說，『我跟你不同球隊，做什麼事跟你有什麼關係？我現在就站在你面前，你還有什麼想說』他也沒做任何回應。」