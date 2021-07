MLB／納森與吉歐利托口水戰還沒完 自爆跑去停車場堵人

昨役雙城隊三壘手唐納森(Josh Donaldson)開轟後嘲諷投手吉歐利托(Lucas Giolito)「沒抹油」,讓後者不爽在記者會隔空交戰,今唐納森自爆賽後跑去停車場堵人,要求對方解釋清楚有沒有使用外部物質。

昨役1局上第二棒的唐納森咬中吉歐利托的第一球作出攻擊,拉出一發左外野2分全壘打,繞回本壘時除了與隊友擊掌,也搓著手譏笑:「手不黏了!」吉歐利托在賽後記者會表示:「他(指唐納森)是個討厭的傢伙,舉止失禮,噴垃圾話也不敢當面講,有本事不要在本壘上搞這些,直接對著我講。」

今天唐納森在採訪中談到:「那我們來看看你的數據,吉歐利托你的直球轉速在那之後掉了200轉、曲球掉了400-500轉、滑球掉了200轉,你真的要站在對等的角度評論這件事嗎?不覺得『可能』有人在這之前作弊?」

Josh Donaldson goes off on Lucas Giolito: “Guess what? Mr. Giolito, your fastball spin rate’s down 200. Your curveball spin rate’s down 400-500.” pic.twitter.com/jtS7Zai0lu

唐納森也自爆昨晚親自跑去堵人:「昨天賽後他前往停車場時,我依照他的需求正面跟他對質,他說我很煩,但我跟他說,『我跟你不同球隊,做什麼事跟你有什麼關係?我現在就站在你面前,你還有什麼想說』他也沒做任何回應。」

Annnnd we have come full circle LOL this was Josh Donaldson after he ran into Lucas Giolito in the parking lot pic.twitter.com/ixtlM2EKiL