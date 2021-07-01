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MLB／大谷翔平控球失準早退 二刀流只亮相1打席、0.2局

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在洋基球場先發不順，只投0.2局就退場，寫下本季最短投球局數。 美聯社
大谷翔平在洋基球場先發不順，只投0.2局就退場，寫下本季最短投球局數。 美聯社

大谷翔平首次在洋基球場展現投打「二刀流」，只亮相1打席、抓到2出局就退場，首局投出4次四壞、被敲2安是主因，讓天使隊不得不早早換投。

大谷開賽不順，首局連續投出三次四壞保送，史丹頓（​Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）的兩支安打雖然不深遠，但已足夠拿下2分。

接下來大谷三振掉歐德（Rougned Odor），並讓安都哈（Miguel Andujar）敲出滾地出局，雖然再掉1分，但看似開始回穩，不料接下來又出現觸身球形成滿壘，對第九棒賈納（Brett Gardner）投出的四壞保送不僅擠回洋基第4分，也讓天使隊教頭麥登（Joe Maddon）上場換人。

大谷的厄運還沒結束，接替的斯萊格斯（Aaron Slegers）被敲出清壘的二壘打，讓大谷翔平多掉3分，兩隊第一局打完，洋基隊已經取得7：2領先。

0.2局就退場，這是大谷翔平本季最短投球局數，總計用了41球，雖僅被敲2安，但有4次四壞、1次觸身，丟掉7分，防禦率上升到3.60，至於1局上首打席的結果是飛球出局。

大谷翔平是現代棒球（1900年）以來第四位擔任第一棒的先發投手，前三人是1968年陶瓦（​Cesar Tovar）、1953年達克（Al Dark）以及1901年的瓊斯（Jim Jones），然而取消指定打擊的這個決定，在大谷提早退場後成為天使隊難題。

大谷翔平 天使 洋基

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