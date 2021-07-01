洋基柯爾和道奇鮑爾 曾是最水火不容的ACE隊友

前UCLA棒球隊助理教練皮爾斯（Steve Pearse）有一天在看ESPN的紀錄片『世仇之最』，講的是NBA塞爾提克和湖人的世仇，大鳥博德和魔術強森兩位天才的對抗。皮爾斯說，博德-魔術的關係，不禁讓他想到柯爾和鮑爾。「你無法講到其中一人，而不提到另一個人的名字。這很奇特，但就像博德-魔術、曼托（Mickey Mantle）-馬里斯（Roger Maris）、麥奎爾-索沙、柯爾-鮑爾。他們永遠如此連在一起。」

這兩人現在分別在大聯盟東西兩大豪門效力，柯爾有史上投手的最大筆合約，鮑爾則在今年和明年都會是大聯盟最高薪選手，連最近沸沸揚揚的外部物質事件，這兩人都是最大指標。但這兩人也如同陰陽兩極，是天秤的兩個極端。柯爾生來就是個王牌投手的料，193公分、100公斤的他，在UCLA前外野手蓋拉里奇（Jeff Gelalich）口中是個『打電動時創造的完美球員』，在高中時就能投出100英哩的火球。鮑爾則只有180出頭，剛進大學時才80幾公斤，提早一學期修完高中學分，拿著GPA 4.8的超高分數進UCLA的機械工程系，順便也進了棒球隊。UCLA棒球賽的前播報員李丹尼（Danny Lee）如此形容：「柯爾就像有天生的絕對音感，隨手拿起一把樂器，玩一個禮拜就知道怎麼彈；鮑爾也可以彈得不錯，但他得要不停地練和弦。不是每個人都有絕對音感，有些人只能靠苦練。你不能不尊敬這些苦幹實幹的人。」

這兩人在洛杉磯的三年共處，成為棒球界這十年最大的都市傳說，到底兩人為什麼不合，如何交惡，人人有一套說法。運動家網站的資深作家內斯比（Stephen J. Nesbitt）為了寫出內幕，向許多UCLA當年的教練、選手發出採訪需求，但有一半的人不願受訪。UCLA的總教練沙瓦奇（John Savage）就拒訪；柯爾在考慮數週後，還是決定不受訪；鮑爾的經紀人也跟內斯比打高空，最後採訪的要求不了了之。但在願意談的人心裡面，這兩個大投手也是人，他們用完全不同的體型、人格特質和練習方式，證明條條大路通羅馬。當時和柯爾、鮑爾一起撐起UCLA先發輪值的拉斯穆森（Rob Rasmussen）說：「為什麼兩個人會起衝突？這就是原因。他們兩人都想證明，自己的道路才是最棒的。」

柯爾在2008年的暑假，來到UCLA參與棒球隊的練習。他造成一陣轟動，不認識他的人也都聽過他。高他兩屆的拉斯穆森說：「當你是高中就飆100英哩，洋基隊在第一輪就選你的人，當然如此。」洋基隊在當年選秀會，在第28順位就選了柯爾，而且簽約金超過行情。校隊球員都覺得柯爾之所以來跟他們一起練球，是他的顧問波拉斯（當時他們還沒正式簽約）想從洋基身上擠出更多銀子的伎倆。

柯爾的個性成熟穩定，身高又高、球速又快，很符合洋基隊想要的球員形象，因此在2008年選秀會時就選進他，只是當時他未簽約。 美聯社

到了8月14號，選秀簽約的死線到來時，柯爾去找大四隊長戴克（Cody Decker），問他：「科帝，你覺得我明天還會在這邊嗎？」戴克回憶說：「我看著他，說『不會。如果你還在，我就宰了你。』他問為什麼，我說『你有那麼高的簽約金耶，如果你不缺錢，那我就瘋了。』結果這小子直視我的眼睛，說『搞不好我在這邊投了三年後，我就會變選秀狀元，簽約金暴增到一千萬。』我心想你這個搞不清楚狀況的小屁孩，你白癡喔。事後證明，他比我聰明多了。」

鮑爾比柯爾晚一學期入學，當時柯爾已經跟校隊打成一片了。鮑爾加入球隊時，把他高中時獨特的練習方式也一起帶來。沙瓦奇在鮑爾能投出成績的前提下，默許鮑爾特立獨行的練法，但其他球員可沒辦法接受狼群中冒出一隻羊。在鮑爾入隊後幾個禮拜，柯爾就在全隊前面發難，質疑為何鮑爾不跟其他人一樣做重訓。當柯爾說鮑爾當投手沒前途時，鮑爾在一次運動畫刊的訪問中承認，他的反應是：「F— you，蓋瑞。」

鮑爾是個獨行俠，他那些奇特的練習方式和訓練道具，都讓隊友不舒服。但鮑爾堅持自己的模式，比任何人都認真。皮爾斯說有一次他晚上十點多，還聽到有人窸窸窣窣地在球場裡不知道幹什麼。他從辦公室出去查看，結果發現是鮑爾在自主練習。同為投手的魏斯（Zack Weiss）回憶，有一次他要趕去參加早上六點的重訓晨練，結果赫然發現，鮑爾已經在停車場用他的藥球和彈力帶，練的滿頭大汗了。鮑爾很快就用實績封了眾人的質疑之聲，但他始終是那個不合群的黑羊。

鮑爾(中)在大學時代就是怪咖一枚，到了大聯盟更是特立獨行，也讓他的一舉一動都成為關注的焦點。 美聯社

蓋拉里奇舉了一個例子，有關鮑爾那根著名的長棍。這根六呎長，兩端有重量，中間有握把的彈性長棍是鮑爾投球前一定要用的暖身道具，鮑爾去哪裡都要帶著，客場比賽時，他會把它用特製盒子裝好，一起check in。有一次他們星期天深夜從東岸回到洛杉磯，有台巴士在等著載他們回學校。結果鮑爾的長棍沒有出現在行李中。「結果我們就在洛杉磯機場陪他等了一個小時，等他的標槍回來。」蓋拉里奇說。

這兩人就像油與水，卻偏偏都超級厲害；他們惹怒彼此，卻又互相推進。皮爾斯就說：「如果柯爾在星期五飆了11次三振，你可以想像鮑爾會在星期六飆12K。這很好啊。」柯爾是UCLA的王牌，NCAA王牌投手的殊榮，就是在星期五晚上先發，第二號投手則是星期六的先發。但鮑爾在UCLA的三年中，卻表現的比柯爾還強。

林煒珽製表

兩人大三那年，幾乎每次出賽，本壘板後方就有一堆球探拿著測速槍群聚。柯爾在大三這年成績普通，但無損他大學選手第一大物的地位。鮑爾則投出生涯年，戰績13勝2敗，自責分率1.25，一度連九場比賽完投，拿下UCLA校史首座金釘鞋獎，就是該年的最佳球員獎。他離校時，成為UCLA史上的勝投王、自責分率王和吃局數王。

在2011年選秀會前，小聯盟權威刊物『棒球美國』要拿這兩位超級大物作成封面特輯，派出資深編輯費特（Aaron Fitt）去洛杉磯採訪。費特說，他先跟柯爾談了45分鐘，等柯爾走了之後，鮑爾再進來，足足聊了一個半小時。

費特形容柯爾專業又成熟，聊了他在大學的成長，教練的指導和在投手丘上的心理等等，客氣有禮，但沒什麼驚喜。但鮑爾就完全不同了，在那一個半小時中，鮑爾表現地誠摯、略帶緊張、卻又迷人。他讓費特了解他的練球方法和科學訓練，讓費特感嘆：「聽他陳述那些事情，我的感想是，他是外星人啊。」鮑爾也在這次訪談中，講到他崇拜的對象，前塞揚獎得主林瑟肯（Tim Lincecum），但他不想稱為第二個『The Freak』，「因為那太老套了。」

兩人在這期封面故事中難得同框，此後兩人比牛郎織女還難相見。他們在這篇訪談中稱讚彼此，卻也互相漏氣。柯爾形容鮑爾是個『配球派』、『玩球派』，讓鮑爾很不爽。而鮑爾談到柯爾，則說『他在休息區很會激勵隊友士氣，我則是個以身作則的沈默派，他在鬼吼鬼叫時，我都很想叫他閉嘴，反之，當我在分析對方投手時，他也很想叫我閉嘴。我們就是如此截然不同。』這段看起來很平鋪直述的談話，費特說，多年之後，他才知道，其實柯爾對此很感冒。

雖然很多人不想談那三年的時間，但在願意受訪的隊友、教練心中，這兩人水火不容的傳聞，純屬無稽之談。前UCLA助理教練席瓦曼（Jake Silverman）有個實例來推翻這個傳聞。在兩人在校最後一年的最後一次主場系列賽，他們對上柏克萊，鮑爾投到第九局，UCLA以2比1領先，已經兩出局，但追平分在二壘上，站上打擊區的是鮑爾的高中隊友羅德里奎茲（Devon Rodriguez），之前打過一支二壘安打和一記深遠飛球。羅德里奎茲這次打出一記強勁滾地球，一壘手沒接到，彈到二壘手的方，二壘手接到後，傳給補位的鮑爾。鮑爾在抓到出局後，跟老羅噴了幾句垃圾話，老羅也馬上回嗆，此時雙方的板凳和牛棚都衝出來，「我親眼見證，第一個衝出來挺鮑爾的人，就是柯爾。」席瓦曼說，「雖然全隊都跑出來了，但柯爾可沒有用那種『喔，是鮑爾，那不干我事』的態度，如果你真的很討厭一個人，你是不會衝出來挺他的。不管你怎麼說，這件事絕對攻破流言。」

前隊友魏斯也說，「很多人都會問我這兩人的關係，他們期待我能講些負面的八卦。但我跟你講，完全沒有。這兩人都超幫忙的，是超關心人的隊友。大學生大部分都很自私，他們可不是。」

這對選秀狀元郎和探花，無論如何不情願，但他們的名字會永遠連在一起，就像是被黏性物質黏起來一樣。