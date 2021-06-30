MLB／開轟後諷投手沒抹油 唐納森與吉歐利托場下隔空交火

白襪今在主場迎戰雙城，終場以7：6取勝，其中1局上雙城三壘手唐納森（Josh Donaldson）對白襪王牌吉歐利托（Lucas Giolito）開轟後，回本壘時搓著手，嘴裡笑著「手不黏了！手不黏了！」嘲諷對方，吉歐利托也在賽後記者會回擊。

Sounds like as Josh Donaldson crossed home plate after hitting his 2-run HR he said ... "Hand's not sticky anymore... it's not sticky." pic.twitter.com/YQFhg54Si9 — Chris Long (@ChrisLongKSTP) June 30, 2021

1局上第二棒的唐納森咬中吉歐利托的第一球作出攻擊，拉出一發左外野2分全壘打，繞回本壘時除了與隊友擊掌，也搓著手譏笑：「手不黏了！」

白襪王牌吉歐利托（Lucas Giolito）。 美聯社

吉歐利托在賽後記者會表示：「他（指唐納森）是個討厭的傢伙，舉止失禮，噴垃圾話也不敢當面講，有本事不要在本壘上搞這些，直接對著我講。」

這場比賽最終由白襪拿下勝利，吉歐利托表示：「最後我們贏了，勝利常伴我們，而他們則是墊底。」他本場主投6局失3分拿下勝投，卻也罕見地只投出1次三振，白襪則是以46勝32敗名列國中第一，雙城則以33勝44敗位居第四。