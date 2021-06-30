MLB／大谷注意了！史瓦柏給全壘打大賽參賽者的忠告

國民隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）又轟了，今天他面對光芒投手希爾（Rich Hill），瞄準第一球就轟至右外野看台，是本季第25轟，帶領球隊以4：3取得系列戰第一場勝利。過去曾參加全壘打大賽，甚至殺進決賽的他，表示過程雖然刺激難忘，卻有很嚴重的副作用。

Here's your daily Kyle Schwarber June HR tally update:



6/12 - SCHWAR💣

6/13 - 2 SCHWAR💣s

6/14 - SCHWAR💣

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6/20 - 3 SCHWAR💣s

6/23 - SCHWAR💣

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6/29 - SCHWAR💣@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/8MzZMA7UVO — Washington Nationals (@Nationals) June 29, 2021

史瓦柏目前以25轟成為國聯全壘打王，聯盟領先他的只有大谷翔平（28轟）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），不過他似乎沒有意願參加今年的全壘打大賽，「我覺得現在該做的事就是好好休息，然後期待下個半季。」

28歲的史瓦柏曾在2018年的全壘打大賽與當時還是國民當家球星的哈波（Bryce Harper）廝殺，如今他成為國民的一員，對於上次對戰經驗他還歷歷在目，「全壘打大賽需要持續13到15分鐘的全力揮擊，你在練習時不可能承受如此的訓練量，那是一種折磨，對身體絕對是種負擔。」

「在決賽與哈波對決是個難忘的經驗，我認為這是一次很棒的體驗。」對於大谷翔平即將參與全壘打大賽，史瓦柏告訴第一次想參賽的新人「這絕對是難能可貴的經驗，尤其是第一次，這會變成一輩子難忘的回憶。」

本季至今打出更甚2019生涯年的打擊成績，史瓦柏歸功於打擊教練隆恩（Kevin Long）與隊友哈里森（Josh Harrison）三人曾在坦帕灣的討論，「那是我本季的轉捩點，打從那天起，我猶如醍醐灌頂。」