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MLB／大谷注意了！史瓦柏給全壘打大賽參賽者的忠告

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
國民隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）（左）是近期國聯最火燙打者，25轟以升至聯盟第二，但他不打算參加全壘打大賽。 取自國民隊推特
國民隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）（左）是近期國聯最火燙打者，25轟以升至聯盟第二，但他不打算參加全壘打大賽。 取自國民隊推特

國民隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）又轟了，今天他面對光芒投手希爾（Rich Hill），瞄準第一球就轟至右外野看台，是本季第25轟，帶領球隊以4：3取得系列戰第一場勝利。過去曾參加全壘打大賽，甚至殺進決賽的他，表示過程雖然刺激難忘，卻有很嚴重的副作用。

史瓦柏目前以25轟成為國聯全壘打王，聯盟領先他的只有大谷翔平（28轟）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），不過他似乎沒有意願參加今年的全壘打大賽，「我覺得現在該做的事就是好好休息，然後期待下個半季。」

28歲的史瓦柏曾在2018年的全壘打大賽與當時還是國民當家球星的哈波（Bryce Harper）廝殺，如今他成為國民的一員，對於上次對戰經驗他還歷歷在目，「全壘打大賽需要持續13到15分鐘的全力揮擊，你在練習時不可能承受如此的訓練量，那是一種折磨，對身體絕對是種負擔。」

「在決賽與哈波對決是個難忘的經驗，我認為這是一次很棒的體驗。」對於大谷翔平即將參與全壘打大賽，史瓦柏告訴第一次想參賽的新人「這絕對是難能可貴的經驗，尤其是第一次，這會變成一輩子難忘的回憶。」

本季至今打出更甚2019生涯年的打擊成績，史瓦柏歸功於打擊教練隆恩（Kevin Long）與隊友哈里森（Josh Harrison）三人曾在坦帕灣的討論，「那是我本季的轉捩點，打從那天起，我猶如醍醐灌頂。」

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