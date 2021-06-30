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MLB／今日戰績表 前田健太又核爆7分本季陷低潮

聯合新聞網 / 整理
上季塞揚排第二的雙城先發前田健太，本季狀況不佳，今日又是4.2局丟7分，開季至今防禦率超過5！ 路透社
上季塞揚排第二的雙城先發前田健太，本季狀況不佳，今日又是4.2局丟7分，開季至今防禦率超過5！ 路透社

MLB今日戰績表

天使 5:11 洋基

馬林魚 3:4 費城人

光芒 3:4 國民

水手 3:9 藍鳥

老虎 vs. 印地安人(延賽)

皇家 6:7 紅襪

教士 5:4 紅人

大都會 4:3 勇士

金鶯 13:3 太空人

小熊 1:2 釀酒人

雙城 6:7 白襪

響尾蛇 2:3 紅雀

海盜 0:8 洛磯

遊騎兵 5:4 運動家

巨人 1:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:15 響尾蛇 vs. 紅雀

02:10 小熊 vs. 釀酒人

03:10 海盜 vs. 洛磯

04:05 光芒 vs. 國民

04:10 老虎 vs. 印地安人

04:05 天使 vs. 洋基

07:05 馬林魚 vs. 費城人

07:07 水手 vs. 藍鳥

07:10 皇家 vs. 紅襪

07:10 教士 vs. 紅人

07:10 老虎 vs. 印地安人(雙重戰)

07:20 大都會 vs. 勇士

08:10 雙城 vs. 白襪

08:10 金鶯 vs. 太空人

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

球隊戰績表

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