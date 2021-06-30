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MLB／今日戰績表 前田健太又核爆7分本季陷低潮
MLB今日戰績表
天使 5:11 洋基
馬林魚 3:4 費城人
光芒 3:4 國民
水手 3:9 藍鳥
老虎 vs. 印地安人(延賽)
皇家 6:7 紅襪
教士 5:4 紅人
大都會 4:3 勇士
金鶯 13:3 太空人
小熊 1:2 釀酒人
雙城 6:7 白襪
響尾蛇 2:3 紅雀
海盜 0:8 洛磯
遊騎兵 5:4 運動家
巨人 1:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:15 響尾蛇 vs. 紅雀
02:10 小熊 vs. 釀酒人
03:10 海盜 vs. 洛磯
04:05 光芒 vs. 國民
04:10 老虎 vs. 印地安人
04:05 天使 vs. 洋基
07:05 馬林魚 vs. 費城人
07:07 水手 vs. 藍鳥
07:10 皇家 vs. 紅襪
07:10 教士 vs. 紅人
07:10 老虎 vs. 印地安人(雙重戰)
07:20 大都會 vs. 勇士
08:10 雙城 vs. 白襪
08:10 金鶯 vs. 太空人
09:40 遊騎兵 vs. 運動家
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