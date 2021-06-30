MLB／今日戰績表 前田健太又核爆7分本季陷低潮

無庸置疑，大谷翔平是今年大聯盟最炙手可熱的話題人物，不僅投手丘上能飆出火球、宰制打者，站上打擊區時又能讓敵隊投手相形見絀，儼然「規格外」的存在。雖然赴美首季就有10場先發出賽、敲22轟、跑出10次盜壘

2021-06-30 07:00