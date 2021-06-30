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MLB／大幅落後仍全力衝刺 教頭擔心大谷：不喜歡但值得鼓勵

聯合新聞網 / 綜合報導
天使隊大谷翔平在9局上站上打擊區敲出滾地球後仍全力衝刺。 美聯社
天使隊大谷翔平在9局上站上打擊區敲出滾地球後仍全力衝刺。 美聯社

天使隊大谷翔平今天（30日）對上洋基繳出單場雙響炮的表現，可惜球隊投手崩盤，終場以5：11大敗，但大谷在9局上站上打擊區敲出滾地球後仍全力衝刺，這讓教頭麥登（Joe Maddon）捏了一把冷汗，表示：「不喜歡他跳那一下，但喜歡這個態度。」

麥登在賽後記者會談到大谷翔平的表現，表示他很享受比賽，「他打球打得很開心，這情緒已經傳染給我。」另外大谷在9局落後6分時全力衝刺，在一壘壘包前拉出一個危險的跨步，最後仍判定出局，麥登也擔心此舉有受傷風險：「我不喜歡他最後那一跳，但我很喜歡直到最後一刻都在拚戰的態度。」

大谷翔平今日合計5打數2安打，2支全壘打貢獻3分打點，賽季打擊三圍來到.278/ .361/ .688，全壘打是聯盟第一的28支，此外，7月他非常有機會迎來生涯第一次的全明星賽體驗。

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