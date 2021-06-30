聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大幅落後仍全力衝刺 教頭擔心大谷：不喜歡但值得鼓勵
天使隊大谷翔平今天（30日）對上洋基繳出單場雙響炮的表現，可惜球隊投手崩盤，終場以5：11大敗，但大谷在9局上站上打擊區敲出滾地球後仍全力衝刺，這讓教頭麥登（Joe Maddon）捏了一把冷汗，表示：「不喜歡他跳那一下，但喜歡這個態度。」
麥登在賽後記者會談到大谷翔平的表現，表示他很享受比賽，「他打球打得很開心，這情緒已經傳染給我。」另外大谷在9局落後6分時全力衝刺，在一壘壘包前拉出一個危險的跨步，最後仍判定出局，麥登也擔心此舉有受傷風險：「我不喜歡他最後那一跳，但我很喜歡直到最後一刻都在拚戰的態度。」
大谷翔平今日合計5打數2安打，2支全壘打貢獻3分打點，賽季打擊三圍來到.278/ .361/ .688，全壘打是聯盟第一的28支，此外，7月他非常有機會迎來生涯第一次的全明星賽體驗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言