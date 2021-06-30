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MiLB／林凱威後援好投 陳聖平、林家正選多次保送

中央社 / 台北30日電
美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林凱威今天後援投1.2局，先化解球隊危機再演出3上3下，沒有失分。 聯合報系資料照
美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林凱威今天後援投1.2局，先化解球隊危機再演出3上3下，沒有失分。 聯合報系資料照

美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林凱威今天後援投1.2局，先化解球隊危機再演出3上3下，沒有失分；響尾蛇低階1A陳聖平林家正今天同場出賽，各選到2次、3次保送。

響尾蛇隊高階1A的林凱威在8局上1出局、三壘有人時登板，結果讓打者擊出雙殺打，幫助球隊化解危機；9局上續投，利用2個高飛球、1次三振演出3上3下，沒有失分。總計林凱威投1.2局無失分，不過終場響尾蛇隊高階1A以2比8不敵巨人隊高階1A。

響尾蛇隊低階1A的賽事，陳聖平今天先發擔任開路先鋒、守二壘，1局下擊出游擊飛球出局，3局下擊出左外野飛球出局，5局下擊出二壘滾地球出局，7局下及9局下都選到保送上壘。總計陳聖平3打數沒有敲出安打，選到2次保送、跑回1分，目前打擊率1成93。

林家正則是先發打第8棒、擔任捕手，在第3、5局都選到保送，7局下遭到三振，9局下再選到保送上壘。總計林家正全場選到3次保送、跑回1分，1打數沒有敲安打，目前打擊率1成84。

此戰水手隊低階1A火力凶猛，敲出18支安打，攻下17分。響尾蛇隊低階1A則是在7局下靠著希爾（Glenallen Hill）轟出2分全壘打，首度攻下分數；9局下林家正、陳聖平接連選到保送後，武科維奇（A.J.Vukovich）轟出3分砲，都跑回本壘，不過最終響尾蛇隊低階1A還是以5比17落敗。

響尾蛇 陳聖平 林家正 林凱威

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