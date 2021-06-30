MLB／「科學怪投」包爾涉嫌性暴力 經紀人稱雙方是合意性交
道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）涉嫌性暴力犯罪，據美媒《CNN》報導所述，一名姓氏為希爾（Hill）的女子已獲得了保護令，她指控包爾曾對她進行粗暴的性行為，並嚴重傷害了她的身心。
據包爾經紀人指出，本人否認了這項指控，「包爾從2021年4月開始與希爾建立了短暫且完全自願性的性關係，這些粗暴的性需求是由這位希爾自行要求，期間包括『掐脖子』與『搧耳光』等，且在兩次會面後兩人仍有友善及調情式的訊息往來，只有在最後一次見面時希爾送出了一張因腦震盪尋求就醫的照片，而包爾的回應也透露關心與疑惑，希爾當時的回覆也沒有任何責怪或指控的語氣。」
「包爾與希爾在近一個月內已經斷了聯繫，兩人也有六個多禮拜沒碰面了，因此她於此時提交的保護令毫無依據，而且省略關鍵事實，任何關於雙方性關係並非是經過100%同意的指控都是毫無根據及刻意誹謗。」
而聯盟也注意到了此事件，後續也將介入調查，今年30歲的包爾去年剛榮膺國聯塞揚獎，休賽季與道奇簽下一紙3年1億200萬美元合約，母隊也非常認真看待這次指控，但目前不會對此發表任何言論。
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