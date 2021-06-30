MLB／大谷翔平二刀流表現 明星賽競爭對手：不可思議

天使隊大谷翔平今年在投打兩端都繳出聯盟前段班的表現，就連明星賽競爭者、紅襪隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）都直言「Unbelievable（不可思議）」，甚至看好大谷能夠拿下MVP。

「如果他打擊率2成70、30轟，外加拿下12勝。」馬丁尼茲說：「他一定是最有價值球員，還能有其他球員更有價值嗎？要能夠投打兩端都有成績是不可思議的事。」

大谷翔平今天對洋基隊敲出雙響砲，本季已累積28轟，打擊率為2成78，投球表現則是防禦率2.58、82次三振，明天要登上投手丘挑戰本季第4勝。

至於大谷是否有機會挑戰單季50轟？馬丁尼茲說：「我認為他有能力辦到，但真的能達成嗎？我不知道，50轟是個大數字。」

大聯盟在28日公布的明星賽第一階段票選結果，大谷翔平在指定打擊（DH）項目中以196萬票高居第一，即便是二到四名的馬丁尼茲、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、梅瑟德斯（Yermin Mercedes）三人加起來的票數也比不上。

「我只能跟他說掰掰。」馬丁尼茲認為自己在明星賽票選中完全追不上大谷，「他值得，他把球打得非常非常好，對我來說，他是今年全大聯盟表現最好的球員，不只是在美聯。」