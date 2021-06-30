MLB／美媒爆聯盟根本沒檢查手套 水手桑提亞戈確定被禁賽

水手隊桑提亞戈（Héctor Santiago）日前被裁判抓到使用外部物質，當場被驅逐出場，今天聯盟正式做出判決，他將成為新制頒布後聯盟第一個被禁賽10場以及罰款的球員，不過桑提亞戈本人表示不服，將在未來提出上訴。

根據桑提亞戈透露，當時裁判向他反映手套以及非慣用手上有黏性物質，必須即刻驅逐出場，他抗議：「主審當時只說，他在手套內側摸到了黏黏的東西，但我只有使用聯盟提供的止滑粉，止滑粉是合法的物質。」

水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）也替子弟兵抱不平，表示桑提亞戈並無使用違法外部物質，就只是止滑粉和汗水而已，《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）透露，目前案件仍在審理中，但這場上訴預計不會被推翻。

不過芝加哥專欄寫手羅傑斯（Jesse Rogers）透露，聯盟其實根本沒有進一步檢查桑提亞戈的手套，因為所有驅逐出場和禁賽的規則是基於當下裁判的主觀判定。

Per source, the league didn't need to inspect Santiago's glove any further. The ejection and discipline are based on the umpires’ report of having detected a foreign substance. — Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) June 29, 2021

日前道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）就指出，其實止滑粉混合汗水就能創造出黏性物質，然而這兩者都是合法的，若桑提亞戈真的沒有使用其他外部物質，接下來聯盟所做出的判決就必須做出明文規定，看是要連止滑粉都一起禁了還是規定投手連汗都不得流？