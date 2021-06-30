快訊

直播／屏東果農夫婦感染源待釐清 陳時中下午2時記者會說明

MLB／美媒爆聯盟根本沒檢查手套 水手桑提亞戈確定被禁賽

聯合新聞網 / 綜合報導
水手隊桑提亞戈（Héctor Santiago）日前被裁判抓到使用外部物質，當場被驅逐出場。 美聯社
水手隊桑提亞戈（Héctor Santiago）日前被裁判抓到使用外部物質，當場被驅逐出場。 美聯社

水手隊桑提亞戈（Héctor Santiago）日前被裁判抓到使用外部物質，當場被驅逐出場，今天聯盟正式做出判決，他將成為新制頒布後聯盟第一個被禁賽10場以及罰款的球員，不過桑提亞戈本人表示不服，將在未來提出上訴。

根據桑提亞戈透露，當時裁判向他反映手套以及非慣用手上有黏性物質，必須即刻驅逐出場，他抗議：「主審當時只說，他在手套內側摸到了黏黏的東西，但我只有使用聯盟提供的止滑粉，止滑粉是合法的物質。」

水手隊總教頭瑟維斯（Scott Servais）也替子弟兵抱不平，表示桑提亞戈並無使用違法外部物質，就只是止滑粉和汗水而已，《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）透露，目前案件仍在審理中，但這場上訴預計不會被推翻。

不過芝加哥專欄寫手羅傑斯（Jesse Rogers）透露，聯盟其實根本沒有進一步檢查桑提亞戈的手套，因為所有驅逐出場和禁賽的規則是基於當下裁判的主觀判定。

日前道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）就指出，其實止滑粉混合汗水就能創造出黏性物質，然而這兩者都是合法的，若桑提亞戈真的沒有使用其他外部物質，接下來聯盟所做出的判決就必須做出明文規定，看是要連止滑粉都一起禁了還是規定投手連汗都不得流？

裁判 芝加哥

相關新聞

MLB／2戰3轟！看到大谷翔平上場 洋基教頭坦言：怕

洋基隊這兩場比賽被大谷翔平敲出3發全壘打，讓洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）坦言，看到大谷走上打擊區時，「有一...

MLB／大谷單月13轟平兩紀錄太火燙 洋基左投出怪招干擾

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平連兩天轟炸洋基球場，今天對洋基隊轟出雙響砲，累積28轟獨居全壘打王，天使隊卻仍不敵「布朗...

大谷翔平是人不是神 投打兩端究竟有何罩門？

無庸置疑，大谷翔平是今年大聯盟最炙手可熱的話題人物，不僅投手丘上能飆出火球、宰制打者，站上打擊區時又能讓敵隊投手相形見絀，儼然「規格外」的存在。雖然赴美首季就有10場先發出賽、敲22轟、跑出10次盜壘

MLB／我們爛透了！洋基總管暗喻：交易大限要當賣家

賽季目標是爭冠的紐約洋基隊，開賽至今將近過了一半的賽季，球隊卻僅能勉強維持五成勝率，總管凱許曼（Brian Cashman）也在今日採訪中坦言球隊表現糟透了，並透露交易大限前若成果不佳，可能會開始進行

MLB／9局才破功 洛磯隊馬奎茲1安打完封海盜

洛磯隊投手馬奎茲（German Marquez）前8局沒有被海盜隊敲出任何安打，直到9局上才破功，但全場也僅被敲出1安，...

MLB／大谷翔平本季蛻變關鍵？日媒：封印最愛的煎蛋捲 

天使隊大谷翔平本季繳出MVP等級身手，今天（30日）更以雙響砲獨居聯盟全壘打王寶座，不禁令人好奇期間他到底做了什麼改變？有日本媒體透露，大谷改變了飲食習慣，甚至封印了自己每天至少會吃一餐的煎蛋捲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。