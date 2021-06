MLB／美媒爆聯盟根本沒檢查手套 水手桑提亞戈確定被禁賽

水手隊桑提亞戈(Héctor Santiago)日前被裁判抓到使用外部物質,當場被驅逐出場,今天聯盟正式做出判決,他將成為新制頒布後聯盟第一個被禁賽10場以及罰款的球員,不過桑提亞戈本人表示不服,將在未來提出上訴。

根據桑提亞戈透露,當時裁判向他反映手套以及非慣用手上有黏性物質,必須即刻驅逐出場,他抗議:「主審當時只說,他在手套內側摸到了黏黏的東西,但我只有使用聯盟提供的止滑粉,止滑粉是合法的物質。」

水手隊總教頭瑟維斯(Scott Servais)也替子弟兵抱不平,表示桑提亞戈並無使用違法外部物質,就只是止滑粉和汗水而已,《ESPN》權威記者帕桑(Jeff Passan)透露,目前案件仍在審理中,但這場上訴預計不會被推翻。

不過芝加哥專欄寫手羅傑斯(Jesse Rogers)透露,聯盟其實根本沒有進一步檢查桑提亞戈的手套,因為所有驅逐出場和禁賽的規則是基於當下裁判的主觀判定。

Per source, the league didn't need to inspect Santiago's glove any further. The ejection and discipline are based on the umpires’ report of having detected a foreign substance.