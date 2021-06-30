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MLB／2戰3轟！看到大谷翔平上場 洋基教頭坦言：怕
洋基隊這兩場比賽被大谷翔平敲出3發全壘打，讓洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）坦言，看到大谷走上打擊區時，「有一點害怕。」
洋基隊今天以11：5擊敗天使隊，終止4連敗，不過全場被大谷翔平敲出兩轟，分別在3局敲出一發陽春砲，5局則是轟出右外野的兩分砲，連兩打席開轟，苦主都是洋基隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。
7局再看到大谷翔平站上打擊區，布恩表示：「還好他上來的時候沒有人在壘包上，而且我們領先6分，我比較喜歡這樣的狀況。」洋基投手柯特斯（Nestor Cortes）靠著改變出手節奏，讓大谷翔平敲出飛球出局。
Nestor Cortes vs. Shohei Ohtani. 😀 pic.twitter.com/6IFCIa3VX4— Rob Friedman (@PitchingNinja) June 30, 2021
9局的最後打席，大谷翔平敲出滾地出局，未能完成單場三響砲的壯舉，但已博得布恩的高評價，「他看起來是另一個等級的球員，看到他上場打擊時，會有一點害怕。」
今天敲出2分砲的洋基砲手賈吉（Aaron Judge）也對大谷讚不絕口，「他這一整季，尤其是最近兩天的表現，令人印象深刻，感覺球只要通過好球帶，就會被擊中，而且是被大力擊中，他是這世代的天才，毫無疑問，我們很期待明天看他登上投手丘。」
大谷翔平明天預計以先發投手身分出賽，而天使隊也會取消指定打擊，讓他繼續展現投打「二刀流」的魅力，唯一考量是炎熱的氣候對體力的消耗。
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