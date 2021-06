MLB／我們爛透了！洋基總管暗喻：交易大限可能要當賣家

賽季目標是爭冠的紐約洋基隊,開賽至今將近過了一半的賽季,球隊卻僅能勉強維持五成勝率,總管凱許曼(Brian Cashman)也在今日採訪中坦言球隊表現糟透了,並透露交易大限前若成果不佳,可能會開始進行球員甩賣。

「球隊想盡快上軌道,但我也很清楚,我們現在爛透了!」凱許曼說道,但他也透露不會將錯歸咎於教練團,「教練團都很盡責、也很努力,只是沒有反映在結果上。」

休賽季洋基對有明顯缺陷的先發輪值稍稍補強,交易來海盜隊泰隆(Jameson Taillon)與克魯伯(Corey Kluber),然而結果不盡人意,前者表現荒腔走板,防禦率還在5以上,後者則反覆進出傷兵名單。而引以為傲的打線也嚴重熄火,導致戰績不上不下,僅能名列美東第四。

凱許曼表示:「這些人想要變得更好,如果尋找外援可以讓戰績變得更好,我便會那麼做,但如果情況沒有好轉,我可能會對陣中的編排重新評估。」似乎在暗喻若戰績不見好轉,有可能放棄本賽季,於交易大限前成為賣家。

"We suck right now, as bad as you can be." -Brian Cashman pic.twitter.com/6wO0LF7NvR