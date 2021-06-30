MLB／我們爛透了！洋基總管暗喻：交易大限可能要當賣家

賽季目標是爭冠的紐約洋基隊，開賽至今將近過了一半的賽季，球隊卻僅能勉強維持五成勝率，總管凱許曼（Brian Cashman）也在今日採訪中坦言球隊表現糟透了，並透露交易大限前若成果不佳，可能會開始進行球員甩賣。

「球隊想盡快上軌道，但我也很清楚，我們現在爛透了！」凱許曼說道，但他也透露不會將錯歸咎於教練團，「教練團都很盡責、也很努力，只是沒有反映在結果上。」

休賽季洋基對有明顯缺陷的先發輪值稍稍補強，交易來海盜隊泰隆（Jameson Taillon）與克魯伯（Corey Kluber），然而結果不盡人意，前者表現荒腔走板，防禦率還在5以上，後者則反覆進出傷兵名單。而引以為傲的打線也嚴重熄火，導致戰績不上不下，僅能名列美東第四。

凱許曼表示：「這些人想要變得更好，如果尋找外援可以讓戰績變得更好，我便會那麼做，但如果情況沒有好轉，我可能會對陣中的編排重新評估。」似乎在暗喻若戰績不見好轉，有可能放棄本賽季，於交易大限前成為賣家。