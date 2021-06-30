MLB／大谷單月13轟平兩紀錄太火燙 洋基左投出怪招干擾

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平連兩天轟炸洋基球場，今天對洋基隊轟出雙響砲，累積28轟獨居全壘打王，天使隊卻仍不敵「布朗克斯轟炸機」，以5：11敗下陣來。

大谷翔平今天在3局上轟出陽春砲，擊球初速109.6哩、飛行距離395呎，本季第27轟出爐，沒過多久，5局上又轟出一發2分砲，直直飛出右外野全壘打牆，根據「Statcast」顯示，擊球仰角只有18度，擊球初速112.4哩、飛行距離356呎。

大谷翔平近13場敲出11轟，6月累積13發全壘打，追平天使隊史6月最佳紀錄，同時也與松井秀喜並列大聯盟日籍球員單月最多紀錄，松井秀喜在2007年7月敲出13轟。

大谷接下來兩打席自然受矚目，他在7局上場打擊時，洋基投手柯特斯（Nestor Cortes）刻意用不同投球節奏干擾，就連主審都看不下去，主動喊暫停，而大谷最終敲出深遠中外野飛球被接殺，這個有趣的對決讓投打兩人都笑了出來。

9局上大谷站上打擊區時，也吸引球迷起立關注，不過他在2好球後，敲出一壘方向滾地遭刺殺，也成為天使隊最後一個出局數。

大谷翔平總計5打數2安打，2支安打都是全壘打，有3分打點、2得分，天使打線雖然總計攻下5分，但補不起失分缺口；天使隊先發投手希尼（Andrew Heaney）3局失7分，接手的霍伊特（James Hoyt）1局掉3分。

洋基隊全場敲出11支安打，其中有3發全壘打，包括桑契斯（Gary Sanchez）首局先馳得點得陽春砲、賈吉（Aaron Judge）2局拉開差距的2分砲、安都哈（Miguel Andujar）4局的陽春砲。