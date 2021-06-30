MLB／大谷翔平本季蛻變關鍵？日媒：封印最愛的煎蛋捲 

天使隊大谷翔平本季繳出MVP等級身手，今天（30日）更以雙響砲獨居聯盟全壘打王寶座，不禁令人好奇期間他到底做了什麼改變？有日本媒體透露，大谷改變了飲食習慣，甚至封印了自己每天至少會吃一餐的煎蛋捲。

大谷翔平在轉戰美國後，晚餐常到翻譯水原一平家作客，把吃剩的當隔天早餐，而一個人生活的他喜歡自己下廚，最愛的就是早上自製煎蛋捲。

不過這習慣在去年冬天有了變化，大谷翔平的貼身記者小谷真彌透露，大谷當時曾將血液交由日本某食品檢測公司採檢，想要知道哪些食物有助於自己緩解疲勞，甚至提升表現，結果發現體質與雞蛋不合，只好忍痛封印最愛的煎蛋捲。

另外，大谷本季也開始進行「無麩質飲食」，這在歐美圈相當流行，戒斷所有含麥麩的精緻食物，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）也稱此飲食法讓他在場上的移動更加快速。