MLB／等了60年 70歲阿嬤一圓洋基球童夢

60年前，戈德曼想成為美國職棒洋基隊的女球童願望破滅，但昨天，70歲的戈德曼終於夢想成真。

1961年，當時才10歲的戈德曼（Gwen Goldman）是紐約洋基隊的死忠球迷，她寫了一封信給當時的洋基球團，希望能夠當一晚洋基隊的場邊女球僮（Bat girl），但當時的洋基隊總經理哈梅（Roy Hamey）親自回信，拒絕了戈德曼。

哈梅當時在信中寫著，「我相信妳能了解到，在一個男性統治下的運動比賽，一名像妳一樣的年輕女子會覺得在球員休息區裡格格不入。」

哈梅的信並沒有讓戈德曼感到沮喪，這60年來，她依舊是洋基隊的忠實球迷。戈德曼留下了哈梅的信，她說這是她對洋基隊的愛，也讓她緊緊抓住這個夢想。

然而，一甲子之後，戈德曼的願望成真，洋基隊在昨天對洛杉磯天使隊的主場賽事中，安排讓戈德曼擔任女球童，還讓戈德曼擔任開球佳賓。

A dream 60 years in the making.



Yesterday, we kicked off #HOPEWeek by honoring Gwen Goldman as our honorary bat girl. pic.twitter.com/067KQOC8gF — New York Yankees (@Yankees) June 29, 2021

上個星期，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）一同打了視訊電話給戈德曼，並告訴她這個好消息。戈德曼當時和她的丈夫坐在一起，開心的接受這個邀請。

70歲的戈德曼(右)與洋基經理Aaron Boone開心對談。 美聯社

A dream 60 years in the making.



Yesterday, we kicked off #HOPEWeek by honoring Gwen Goldman as our honorary bat girl. pic.twitter.com/067KQOC8gF — New York Yankees (@Yankees) June 29, 2021

促成這一切的是戈德曼的女兒艾比（Abby McLoughlin），艾比將戈德曼當時被拒絕的信件影本寄給凱許曼，而凱許曼隨後在回信時寫著，「打破性別的藩籬」。雖然已經太晚以致於無法回報10歲女孩寫下這封信時展現的志氣，但昨晚戈德曼的笑容證明了一切，這長久的等待是值得的。