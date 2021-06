MLB／等了60年 70歲阿嬤一圓洋基球童夢

60年前,戈德曼想成為美國職棒洋基隊的女球童願望破滅,但昨天,70歲的戈德曼終於夢想成真。

1961年,當時才10歲的戈德曼(Gwen Goldman)是紐約洋基隊的死忠球迷,她寫了一封信給當時的洋基球團,希望能夠當一晚洋基隊的場邊女球僮(Bat girl),但當時的洋基隊總經理哈梅(Roy Hamey)親自回信,拒絕了戈德曼。

哈梅當時在信中寫著,「我相信妳能了解到,在一個男性統治下的運動比賽,一名像妳一樣的年輕女子會覺得在球員休息區裡格格不入。」

哈梅的信並沒有讓戈德曼感到沮喪,這60年來,她依舊是洋基隊的忠實球迷。戈德曼留下了哈梅的信,她說這是她對洋基隊的愛,也讓她緊緊抓住這個夢想。

然而,一甲子之後,戈德曼的願望成真,洋基隊在昨天對洛杉磯天使隊的主場賽事中,安排讓戈德曼擔任女球童,還讓戈德曼擔任開球佳賓。

A dream 60 years in the making.



Yesterday, we kicked off #HOPEWeek by honoring Gwen Goldman as our honorary bat girl. pic.twitter.com/067KQOC8gF