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MLB／連三場開轟！ 大谷翔平單場雙響獨居全壘打王

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平連續三場開轟，而且近13場敲出10發全壘打，總計28發全壘打獨居全壘打王。 路透社
大谷翔平連續三場開轟，而且近13場敲出10發全壘打，總計28發全壘打獨居全壘打王。 路透社

天使隊好手大谷翔平昨天首度造訪洋基球場就開轟，今天火力更提升，球賽打到一半就已經敲出雙響砲，2戰3轟，以28轟獨居大聯盟全壘打王。

大谷翔平今天擔任第二棒、指定打擊，3局先將一顆88.2哩的變速球敲成陽春砲，5局則是面對94.7哩的速球開轟，敲出右外野的兩分砲，這兩轟苦主都是洋基隊先發投手泰隆（Jameson Taillon）。

大谷翔平連續三場開轟，而且近13場敲出11發全壘打，總計28發全壘打，超越藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），獨居大聯盟第一。

而明天，大谷翔平還要迎接生涯首次對洋基隊先發登板，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）預計讓他繼續打擊，再次展現同場投打二刀流的魅力。

大谷翔平 洋基

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