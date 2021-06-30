大谷翔平是人不是神 投打兩端究竟有何罩門？

無庸置疑，大谷翔平是今年大聯盟最炙手可熱的話題人物，不僅投手丘上能飆出火球、宰制打者，站上打擊區時又能讓敵隊投手相形見絀，儼然「規格外」的存在。雖然赴美首季就有10場先發出賽、敲22轟、跑出10次盜壘，擊敗洋基安都哈（Miguel Andujar），拿下一生只有一次機會的新人王，但當時熱度並未像今年活躍，舉手投足都是焦點，一方面是去年縮水賽季、球迷進場數受限，多少有「悶壞後的爆發」作用效應，另一方面是大谷翔平今年投球局數來到單季新高，而且2019-2020年因傷幾乎沒有登板成績，合計只投了1.2局，睽違已久的投球卻有更上一層樓壓制力，還能在全壘打榜上居領先群，屢創紀錄，連連攻佔官網版面，「百年奇才」會吸引眾人目光亦不意外。

坦白說，個人並不是很喜歡「投手跟人家搶什麼全壘打王」、「打者不務正業狂丟三振，笑死」這種詼諧調侃的網友玩笑話言論，誠然有其幽默娛樂效果，但頻率太過氾濫則容易模糊焦點，且並未真切領略大谷翔平帶給我們的「啟示」：他的夢想與目標是「二刀流」，也就是投打兩端都具有水準以上的表現，換言之，當他站上打擊區時，他就是打者，位置在投手丘時，便是投手，各司其職，「投手跑去爭全壘打王」這種採世俗的框架標準解讀，對大谷翔平並不公平也不適用，畢竟握著球棒的大谷翔平，就只是在做「身為打者」的本分而已，兩者應一碼歸一碼，當他打擊時就不應把他視為投手，網友口中的「投手大谷」、「打者翔平」便有異曲同工之妙。

大谷翔平(右)雖然是二刀流好手，但做什麼事都是專心一志，就連跟光芒一壘手崔志萬(左)聊天時也是很認真。 美聯社

2021年「大谷show」熱鬧非凡，不少隊友、對手或教練都讚不絕口、不吝給予高評價，例如洋基強投柯爾（Gerrit Cole）便說：「他的天賦實在太驚人了，我雖然可以投出和他一樣快的速球，但無法擊出那麼強勁的球；有些打者或許和大谷翔平的火力相去不遠，但是在投球方面一定看不到大谷翔平車尾燈，我變成他的粉絲了。」如此讚美之詞不勝枚舉。

六月還未結束，大谷翔平便已扛了11轟，放眼全大聯盟只輸給國民史瓦柏（Kyle Schwarber），和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打競逐戰高潮迭起，大谷翔平說道：「我希望每場都能開轟，這個月有雙響，也有連續場數全壘打，我想打擊內容算是不賴。」也像是在為明星賽全壘打大賽做熱機暖身。

縱然辦到了許多超越漫畫、超越電動的情節壯舉，但大谷翔平終究是人不是神，只要是人，就一定會有弱點和罩門，只是有沒有留心而已。

「打者翔平」本季的強勁擊球率（Hard%）達56.4%，遠優於大聯盟平均（35.4%），換算百分位分數（percentile），排在全大聯盟的前2%，Barrel%則是頂尖，不過大谷翔平始終拿滑球、指叉沒轍，雖有5發全壘打砲轟滑球，不過對滑球打擊率僅0.212，揮空率達45.8%，滑球也是讓大谷吞下最多三振的球種（24K）。像大谷一樣擅長指叉的投手不多，翔平也不常遇到指叉球，但一碰到就吃鱉，如同對上巨人高斯曼（Kevin Gausman）被修理，大谷翔平本季對指叉球揮空率70.6%，7打數無安打、吞4K，倘若大谷翔平增加對滑球、指叉的抵抗性，將會進化到前所未有的高點。

大谷翔平在打擊時對滑球、指叉球的掌握較差，揮空率明顯較高。 美聯社

「投手大谷」仰賴均速95.4英里（約153.6公里）的四縫線速球，以及指叉、滑球與打者周旋，指叉球更高達56.7%的揮空率，指叉主要拿來投左打、滑球對付右打者，今年開始使用卡特球混淆打者、增加配球多樣性，不過大谷的卡特壓不太住打者，位移不明顯、速度也不出色，被打擊率0.318，且挨兩發全壘打（比滑球、指叉加起來的挨轟數還多），針對這方面改善，會更臻完美。

大谷翔平說過：「我很確信我以後一定會碰到阻擋自己的牆，一旦我撞上這面牆，就得更加努力去嘗試、用盡一切力量去跨越這道牆。」投手大谷的卡特球、打者翔平的滑球和指叉，就是現階段阻擋他的「牆」。

大谷翔平在投球時有多種球路來對付打者，新增加的卡特球效果還不好，需要更多的嘗試來增加威力。 美聯社

他曾在加入天使的記者會時謙虛表示：「我很榮幸能與貝比魯斯（Babe Ruth）相提並論，但我從不認為我能達到他那樣的層級。」也表明：「他是神話級的人物。」言猶在耳，大谷翔平如今已寫下不少比肩紀錄，用實際表現證明自己的價值。

除了跟風留言「笑死」，球迷們還能對大谷翔平有更多的認識，深入研究、剖析與瞭解，才不枉「棒球之神」讓我們在這個時代有個不世出的奇才可以欣賞。

註：本篇數據截至台灣時間6月30日賽前。