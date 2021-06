MLB／受訪不忘禮貌 大谷翔平：在洋基主場開轟相當光榮

大谷翔平今天(29日)作客洋基主場,首打席面對投手金恩(Michael King)就開轟,賽後接受記者佛達西(Tom Verducci)訪問,他表示洋基是聯盟頂尖的球隊,並在訪問結束後不失禮貌地向記者握手示意,令人印象深刻。

Tom Verducci asked Shohei Ohtani about this first Yankee Stadium homer.#MLBNShowcase | @Angels pic.twitter.com/GOqGH6CLLP