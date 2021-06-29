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MLB／受訪不忘禮貌 大谷翔平：在洋基主場開轟相當光榮

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
大谷翔平（中）與隊友擊掌。 美聯社
大谷翔平（中）與隊友擊掌。 美聯社

大谷翔平今天（29日）作客洋基主場，首打席面對投手金恩（Michael King）就開轟，賽後接受記者佛達西（Tom Verducci）訪問，他表示洋基是聯盟頂尖的球隊，並在訪問結束後不失禮貌地向記者握手示意，令人印象深刻。

《MLB Network》記者佛達西問道：「首打席你前面看了5顆球，最後把一顆變化球轟出全壘打大牆，這其中你有做出什麼調整？」大谷回道：「我在第一局就想要有好表現，剛好那球在自己喜歡的位置上，能敲出全壘打真是太好了。」

佛達西也問道：「自從貝比魯斯（Babe Ruth）後，我們再也沒有看過像你一樣的二刀流選手，在洋基主場打球是什麼感覺？」大谷回答：「毫無疑問，洋基是聯盟頂尖的球隊，能在這裡開轟備感光榮，因為不會常來這裡，希望能在僅有的打席裡好好表現。」

訪問結束後，大谷翔平還不忘與佛達西握手示意，讓外國網友留言表示：「很少看到球員在訪談結束後會跟記者握手，這孩子真是模範。」

金恩

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