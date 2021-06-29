MLB／真的沒用油嗎？裁判對包爾手指一根根檢查

聯盟近期祭出外部物質新制，常在社群媒體點出制度盲點的道奇隊先發投手包爾（Trevor Bauer）也被裁判針對，檢查時除了手套和帽子，還特地把手指一根根檢查，引發網友熱議。

The umpires gave Trevor Bauer's hand a thorough check 👀 pic.twitter.com/HhkoFEuGXJ — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) June 29, 2021

包爾今天在結束4局投球工作時接受三壘審突襲檢查，沒想到近年飽受爭議的主審赫南德茲（Angel Hernandez）隨後趕緊上前，要求增加檢查項目，並將他的手指反覆撫摸檢查。

此影片一出，網友對赫南德茲的砲轟也不少，指稱他是不是眼睛看不清楚，才需要靠「觸診」，難怪好球帶的判決總是與眾不同。

本場比賽最終由道奇以3：2擊敗巨人，包爾主投6局被敲8支安打，其中有2支陽春砲失2分，並送出8次三振與1次保送。