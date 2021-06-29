快訊

找不到感染源！新增案14734為Delta變異株 太太也染疫

【6/29確診地圖】本土新增54例、8死 陳時中：疫情相對低點

MLB／史瓦伯又轟雙響！創國民隊史單月最多轟紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊史瓦伯。 美聯社
國民隊史瓦伯。 美聯社

史瓦伯（Kyle Schwarber）6月火燙的手感停不下來，今天（29日）面對分區龍頭大都會單場再敲出雙響炮，正式超越前強打少年哈波（Bryce Harper）創下的13轟紀錄，成為國民隊史單月最多轟球員。

史瓦伯今天分別在首局與5局開轟，合計5個打數3支安打，打擊三圍.253/ .337/ .569，近15場比賽則是.373/ .433/ 1.085，以及14發全壘打。

開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線，想不到被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）調至開路先鋒後打擊大爆發，近17場比賽敲出多達15轟，6月12日至今，史瓦伯已經敲出15轟，甚至比許多大聯盟全隊加起來的總和還多，今天的雙響炮也讓他以單季24轟名列國聯全壘打榜第二，僅次於日前敲出三響砲的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

相關新聞

MLB／曾說大谷應該專心打擊 洋基王牌：證明我錯了

大谷翔平面對洋基隊還不曾站上投手丘，周四終於將亮出第二把刀，洋基教頭布恩（Aaron Boone）先送上讚賞，認為他本季...

MLB／大谷翔平暴力轟炸裂紐約 麥登以為他會雙響砲

天使今天以5：3擊敗洋基隊，在4連戰搶下好彩頭，總教練麥登（Joe Maddon）賽後談到大谷翔平首局的陽春砲，誇讚這是...

MLB／當年洋基為了搶大谷換來他 金恩成26轟苦主

大谷翔平的砲管擋不住，今天前進洋基球場再度開轟，首局敲出陽春砲，助威天使隊以5：3擊敗洋基隊，在4連戰搶得先機，大谷也以...

MLB／大谷紐約主場開轟 紐媒捶心肝：來洋基早就百轟了

大谷翔平今天（29日）作客洋基主場，首打席面對投手金恩（Michael King）就開轟，這讓從大谷來美前就垂涎欲滴的紐約媒體望洋興嘆，表示：「他來洋基早就百轟了。」 Shohei Ohtani w

MLB／時機對了！「故事哥」為地主洛磯出戰全壘打大賽

全壘打大賽今天再確定一名參賽者，作為地主球星的洛磯史托瑞（Trevor Story），今天透過Instagram宣布參戰...

MLB／天使邦迪熱衰竭投到吐 KD場邊觀戰也傻眼

天使今天與洋基隊展開4連戰，首戰發生意外畫面，天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）不敵高溫，在投手丘上熱到吐，只投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。