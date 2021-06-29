MLB／史瓦伯又轟雙響！創國民隊史單月最多轟紀錄
史瓦伯（Kyle Schwarber）6月火燙的手感停不下來，今天（29日）面對分區龍頭大都會單場再敲出雙響炮，正式超越前強打少年哈波（Bryce Harper）創下的13轟紀錄，成為國民隊史單月最多轟球員。
史瓦伯今天分別在首局與5局開轟，合計5個打數3支安打，打擊三圍.253/ .337/ .569，近15場比賽則是.373/ .433/ 1.085，以及14發全壘打。
開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線，想不到被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）調至開路先鋒後打擊大爆發，近17場比賽敲出多達15轟，6月12日至今，史瓦伯已經敲出15轟，甚至比許多大聯盟全隊加起來的總和還多，今天的雙響炮也讓他以單季24轟名列國聯全壘打榜第二，僅次於日前敲出三響砲的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。
This list is already obsolete. https://t.co/PdYboyTB3X— Washington Nationals (@Nationals) June 29, 2021
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