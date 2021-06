MLB／史瓦伯又轟雙響！創國民隊史單月最多轟紀錄

史瓦伯(Kyle Schwarber)6月火燙的手感停不下來,今天(29日)面對分區龍頭大都會單場再敲出雙響炮,正式超越前強打少年哈波(Bryce Harper)創下的13轟紀錄,成為國民隊史單月最多轟球員。

史瓦伯今天分別在首局與5局開轟,合計5個打數3支安打,打擊三圍.253/ .337/ .569,近15場比賽則是.373/ .433/ 1.085,以及14發全壘打。

開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線,想不到被總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)調至開路先鋒後打擊大爆發,近17場比賽敲出多達15轟,6月12日至今,史瓦伯已經敲出15轟,甚至比許多大聯盟全隊加起來的總和還多,今天的雙響炮也讓他以單季24轟名列國聯全壘打榜第二,僅次於日前敲出三響砲的塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。

