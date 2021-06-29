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MLB／大谷翔平暴力轟炸裂紐約 麥登以為他會雙響砲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教練麥登（中）賽後談到大谷翔平(右)首局的陽春砲，誇讚這是開啟系列賽的最佳方式，還說本來以為他要雙響砲了。 美聯社
教練麥登（中）賽後談到大谷翔平(右)首局的陽春砲，誇讚這是開啟系列賽的最佳方式，還說本來以為他要雙響砲了。 美聯社

天使今天以5：3擊敗洋基隊，在4連戰搶下好彩頭，總教練麥登（Joe Maddon）賽後談到大谷翔平首局的陽春砲，誇讚這是開啟系列賽的最佳方式，還說本來以為他要雙響砲了。

大谷翔平此役5打數敲出1安打，就是第1局的陽春砲，以本季第26轟為天使開局，雖遭遇先發投手邦迪（Dylan Bundy）被熱倒、只投1.2局的插曲，在蘇亞雷斯（José Suarez）中繼5.1局僅失1分救火下，天使順利搶下系列賽頭香。

麥登表示，「大谷翔平的全壘打傳遞了一項訊息，那是開啟紐約系列賽的正確方式。」他指出，大谷的第2打席打向中外野，他本來覺得也有出牆的機會，還以為他要雙響砲了。

邦迪因熱衰竭退場，在場上瘋狂噴汗、吐了一地的模樣嚇壞眾人，麥登賽後也報告他的狀況，他在第1局就有回報感覺不是很好，第2局仍有意圖再上，但很快就意識到有事情要發生了，「看到這種狀況，真的不太好受。」麥登表示，邦迪在退場後的狀況已經好多了。

蘇亞雷斯接替演出好投，唯一失手是在第6局挨了史丹頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲，麥登也稱讚他的好投，「我感覺他今晚沒有犯任何錯誤，這是精彩絕倫的好投。」

至於是否考慮讓他卡位先發輪值？麥登回應，蘇亞雷斯看起來確實像是大聯盟級的先發投手，「這絕對是我們會討論的話題」。

大谷翔平 天使

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