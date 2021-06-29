MiLB／新人聯盟開打 徐基麟投2.2局掉5分幸運奪勝

美國職棒新人聯盟賽事今天開打，費城人隊的台灣投手徐基麟登板長中繼，雖然遇到不少亂流，總計投2.2局失5分（4責失），不過靠著隊友火力支援，幸運奪下生涯首勝。

21歲的徐基麟是在2018年加入美職體系，僅在2019年有1場出賽紀錄。根據徐基麟的社群媒體指出，今年告別球隊的傷兵名單後，在延長春訓比賽8場，以後援為主，投12局送出11次三振，僅失掉2分（含1責失），最快球速92英里（約148公里）。

新人聯盟費城人隊今天與藍鳥隊的賽事，徐基麟面對生涯首次開季，在第5局球隊5比2領先時登板，被敲出4支安打、加上暴投及隊友失誤掉了4分，不過投出2次三振；6局下再被敲2支安打失1分，費城人隊以6比7落後。

不過7局上費城人隊的阿茲瓦傑（Alexeis Azuaje）敲出追平陽春全壘打後，靠著安打及3次保送擠回超前分。7局下徐基麟續投，被敲二壘安打後，利用三振、滾地球抓下2個出局數，隨後退場休息，接替的投手先投出保送，不過讓下一棒打者擊出滾地球，沒有掉分。

終場費城人隊以8比7擊敗藍鳥隊，總計徐基麟投2.2局被敲出7支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉5分含4責失，奪下本季首勝，也是美職生涯首勝，不過也吞下1次救援失敗，目前防禦率13.50。