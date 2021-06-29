MLB／當年洋基為了搶大谷換來他 金恩成26轟苦主

大谷翔平的砲管擋不住，今天前進洋基球場再度開轟，首局敲出陽春砲，助威天使隊以5：3擊敗洋基隊，在4連戰搶得先機，大谷也以26轟趕上全壘打榜領先位置。

大谷前3季僅在2018年有對戰洋基的經驗，合計交手4場，在洋基球場的3戰累積9打數沒有安打，暌違3年再訪洋基球場迎來首安，5打數敲出1安打、吞下2次三振。

大谷第1局將一記落在內角低的80哩曲球炸裂成中右外野方向陽春砲，擊球初速達117.2哩（約188.6公里），成為2015年引進Statcast追蹤這項數據以來，天使隊史的最快擊球初速全壘打紀錄，刷新自己在5月底締造的117哩。

命運好好玩，遭大谷砲擊的金恩正是洋基當年為了爭取大谷換來的球員。 路透社

挨轟苦主為金恩（Michael King），而他在2017年來到洋基時，正是洋基為了爭取大谷而努力「擴充」國際自由球員簽約金額度時，當時洋基送出兩名球員，向馬林魚換來小聯盟投手金恩及25萬美元額度。

金恩昨天受訪時自己提及此事，他表示，「當他的隊友會是很甜美的事吧！」他形容大谷是「天造怪物」，希望自己在對上他時，腦子裡不要把他當成神一般的存在，結果還是在首打席對決時遭到砲轟。

比賽場上發生意外插曲，天使先發投手邦迪（Dylan Bundy）不敵紐約高溫，在比賽中熱到吐，只投1.2局因熱衰竭退場，緊急接替的蘇亞雷斯（José Suarez）中繼5.1局僅失1分、取得勝投。