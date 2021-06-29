MLB／大谷紐約主場開轟 紐媒捶心肝：來洋基早就百轟了

大谷翔平今天（29日）作客洋基主場，首打席面對投手金恩（Michael King）就開轟，這讓從大谷來美前就垂涎欲滴的紐約媒體望洋興嘆，表示：「他來洋基早就百轟了。」

Shohei Ohtani would hit 100 home runs in Yankee Stadium. pic.twitter.com/UEphyoiklx — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) June 28, 2021

當年決定挑戰大聯盟後，大聯盟球隊間引爆大谷爭奪戰，其中洋基也一度成為領跑者，不過他最終選擇落腳於氣候相對暖和的洛杉磯，這讓紐媒們心中很不是滋味，成為「酸葡萄」，《New York Daily News》甚至以「大谷是膽小鬼 不敢來紐約」為題，頭版嘲諷。

沒想到幾年過後，大谷翔平打出MVP等級的身手，今天來到洋基主場首打席就開轟，記者艾森班（Jeff Eisenband）也只能搖搖頭，望著這顆擊球初速117.2英里的球飛出牆嘆氣：「要是他來洋基球場，早就百轟了。」洋基隊專欄作家霍克（Bryan Hoch）也在推特上回憶往事：「還記得洋基總管凱許曼（Brian Cashman）攀上高樓，面向太平洋對著日本的大谷翔平邀請入團嗎？當時他還透過直播懇求對方簽約，那段時光是多麽美好。」