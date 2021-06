MLB／大谷紐約主場開轟 紐媒捶心肝：來洋基早就百轟了

大谷翔平今天(29日)作客洋基主場,首打席面對投手金恩(Michael King)就開轟,這讓從大谷來美前就垂涎欲滴的紐約媒體望洋興嘆,表示:「他來洋基早就百轟了。」

當年決定挑戰大聯盟後,大聯盟球隊間引爆大谷爭奪戰,其中洋基也一度成為領跑者,不過他最終選擇落腳於氣候相對暖和的洛杉磯,這讓紐媒們心中很不是滋味,成為「酸葡萄」,《New York Daily News》甚至以「大谷是膽小鬼 不敢來紐約」為題,頭版嘲諷。

沒想到幾年過後,大谷翔平打出MVP等級的身手,今天來到洋基主場首打席就開轟,記者艾森班(Jeff Eisenband)也只能搖搖頭,望著這顆擊球初速117.2英里的球飛出牆嘆氣:「要是他來洋基球場,早就百轟了。」洋基隊專欄作家霍克(Bryan Hoch)也在推特上回憶往事:「還記得洋基總管凱許曼(Brian Cashman)攀上高樓,面向太平洋對著日本的大谷翔平邀請入團嗎?當時他還透過直播懇求對方簽約,那段時光是多麽美好。」

I also remember Brian Cashman dangling off a building in Stamford, pleading on live cable TV for Shohei Ohtani to sign with the Yankees.



Ah, good times. https://t.co/PfwMB5g92s