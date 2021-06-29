MLB／時機對了！「故事哥」為地主洛磯出戰全壘打大賽

全壘打大賽今天再確定一名參賽者，作為地主球星的洛磯史托瑞（Trevor Story），今天透過Instagram宣布參戰，他表示，「迫不及待參與2021年全壘打大賽了，丹佛！Let's gooo！」

史托瑞本季至今只有9轟，但他效力洛磯6季，生涯累積143轟，其中88發是在庫爾斯球場敲出，今年明星賽在自家主場登場，他的最佳參賽時機已經出現。

史托瑞表示，「我一直希望能在正確的狀況下參加全壘打大賽，而現在所有事情都就緒了，效力位於丹佛的球隊，在這座我熟悉的球場，全壘打大賽一直都在我的目標裡，我前幾年曾有過機會，而我認為現在是時機了。」

史托瑞回憶兒時看全壘打大賽，「我總是很震驚場上的表現，那是我一直期待的。」板凳教練瑞德曼（Mike Redmond）將為他餵球，

全壘打大賽的參賽者已正式宣布3人，分別是天使隊大谷翔平、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）以及史托瑞，金鶯隊曼西尼（Trey Mancini）也被報導曝光將同意參賽。