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MLB／楚奧特進60天傷兵名單 麥登澄清歸隊進度未推遲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使總教練麥登說明楚奧特的復健進度。 美聯社
天使總教練麥登說明楚奧特的復健進度。 美聯社

天使隊今天將當家球星楚奧特（Mike Trout）放進60天傷兵名單，這也讓他確定趕不及在明星賽亮相，總教練麥登（Joe Maddon）澄清他的復健進度都在計畫內，今天已進入打擊籠練打，這項調度只是因應球隊目前需要。

天使從3A叫上外野手薛布勒（Scott Schebler），需在40人名單清出一席，因此將楚奧特放進60天傷兵名單。

楚奧特因右小腿拉傷，從5月中就進入傷兵名單，歸隊日期預計在7月中旬，在他進入60天傷兵名單後，最快歸隊日為7月18日也相近，只是屆時明星周已經落幕，儘管楚奧特目前在美聯外野手票選領跑，這項異動使他確定不可能出賽回應球迷選票。

麥登表示，「其實他現在一切都很好，他照著步調、目標在調整，這項異動只是因為我們現在有需要，但他很好，今天的訓練過程也很好，已經開始棒球訓練，每件事都在正確的方向上。」

天使今天在洋基球場出賽，楚奧特同日已在天使球場進入打擊籠練打，這是他受傷後首度練打。麥登表示，他目前還被限制只能在跑步機上跑，下一個目標將是放行回到球場上奔馳。

楚奧特 天使

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